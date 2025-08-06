Adana Yüreğir Belediyesi'nden işçiye yüzde 38 zam

Adana’nın merkez Yüreğir İlçe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye işçilerine ortalama yüzde 38 oranında zam yapıldı. Sözleşme ile en düşük işçi maaşı 33 bin 302 TL’ye, en yüksek maaş ise 40 bin TL’ye yükseldi.

Sosyal yardımlarda da iyileşmeye gidildi

Yüreğir Belediyesi şantiyesinde düzenlenen imza törenine Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ile Hizmet-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bekir Hakan Durna katıldı. 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2027 tarihlerini kapsayan sözleşme ile sosyal yardımlarda da iyileştirmeye gidildi.

Başkan Ali Demirçalı, toplu iş sözleşmesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak, imkânlarımızı sonuna kadar zorladık ve çalışanlarımız için en iyisini yapmaya çalıştık. Kimseyi ayrıştırmadan, herkesin hakkını gözeterek kurum içindeki huzuru ve hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz."

Yüreğir’e en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Demirçalı, "Çalışanlarımızın alın terinin karşılığını vermek en büyük sorumluluğumuz. Bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.