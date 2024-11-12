Adana'da kadın girişimciler SPK Başkanı ile bir araya geldi

Finansal Okuryazarlık Platformu heyeti, Çukurova Kulübü'nü ziyaret etti. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de etkinlik kapsamında Adana'da iş kadınlarıyla buluştu.

Gönül, finansal okuryazarlığın yaygınlaşmasının önemini vurgulayarak, "Finansal okuryazarlık, toplumun tüm kesimlerine lazım. Bu tür projeler hızımıza hız katıyor. Öncelikle finansal okuryazarlığın, kadınlar ve gençler üzerinde yaygınlaşması için bir plan yaptık ve bu yolda yürümeye başladık. Özellikle profesyonel olmayan yöneticilerle yönetilen şirketlerin, finansal okuryazarlık eksikleri yüzünden bilançolarını doğru okuyamayışları, yatırım kararlarını ve risk algılarını geliştiremeyişleri şirketlerin sıkıntıya girmesine neden oluyor" dedi.

Fırsat verildikçe kadın girişimcilerin becerileri artıyor

Platform sayesinde sermaye piyasası araçlarına erişimin kolaylaşacağını dile getiren Gönül, şunları kaydetti: "Dünya piyasasında kadınların daha girişimci olma becerileri, fırsat verildikçe artıyor. Bizim için en önemli şey, yatırımcıyı bilgilendirmek ve küçük yatırımcıyı korumak. Platformun diğer amacı ise sermaye piyasası araçlarıyla sizleri tanıştırmak. Yıllarca bu araçlar üst düzeymiş gibi tanıtıldı ama aslında hepinizin emrinde olan ve çoğu da kullandığınız araçlar."