Adana’da kimya yatırımları hız kazanacak

Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri sı­nırları içerisinde yer alan bazı alanlar, Cumhurbaş­kanı Kararı ile “Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi” ola­rak ilan edildi. Karar, 10 Ocak 2026 tarihli ve 33133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlana­rak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası­nı taşıyan 9 Ocak 2026 tarih­li ve 10849 sayılı karar, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Ka­nunu’nun 3’üncü maddesi ile ek 3/A maddesi kapsamında alındı. Buna göre, Adana ili Ceyhan ve Yumurtalık ilçele­ri sınırları içinde kalan yakla­şık 2 bin 927,5 hektarlık alan kimya endüstri bölgesi statü­sü kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Baka­nı Mehmet Fatih Kacır, Cum­hurbaşkanı Kararı ile ilan edilen Adana Ceyhan Kim­ya Endüstri Bölgesi’nin, önü­müzdeki dönemde entegre kimya sanayii yatırımlarının merkezi haline getirileceğini açıkladı. Kacır, kimya ürün­lerinde cari açığı azaltmaya yönelik projelerin bu bölgede hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım­da, 29,3 milyon metrekare bü­yüklüğündeki Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nin Resmî Gazete’de yayımlanan kararla resmen ilan edildiği­ni hatırlattı. Kimya sektörü­nün Türkiye sanayii açısın­dan stratejik bir alan olduğu­nu vurgulayan Kacır, sektörde ihracatın son 23 yılda 2,7 mil­yar dolardan 32 milyar dolara yükseldiğini, son 10 yılda ise büyük ölçekli projelere veri­len teşviklerle 19 milyar do­larlık yatırımın önünün açıl­dığını kaydetti.

Düzenleme kapsamında, Adana Ceyhan Kimya En­düstri Bölgesi’ne başvuru ya­pacak yatırımcıların, yatırım tutarı üzerinden belirlenen binde bir oranındaki bedeli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlü­ğü hesabına yatırmaları öngö­rülüyor. Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe gir­di. Yeni endüstri bölgesinin, özellikle kimya ve petrokimya sektörlerinde ölçekli yatırım­ların önünü açması ve Ada­na’nın sanayi altyapısının de­rinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor.

“Ceyhan–Yumurtalık aksı Adana’yı küresel üretim üssüne taşıyacak”

Adana Sanayi Odası (ADA­SO) Başkanı Zeki Kıvanç, Cey­han–Yumurtalık hattının uzun süredir kimya ve petrokimya yatırımları açısından stratejik bir konumda bulunduğunu be­lirtti. Bölgenin Akdeniz’e açı­lan limanlara yakınlığı, enerji altyapısı ve mevcut sanayi ya­tırımlarıyla dikkat çektiğini ifade eden Kıvanç, Kimya En­düstri Bölgesi kararının bu po­tansiyeli kurumsal bir çerçeve­ye taşıdığını söyledi.

Adana’da kimya sektörünün halihazırda ihracatta öne çı­kan sektörlerden biri olduğu­na dikkat çeken Kıvanç, yeni ilan edilen endüstri bölgesiyle birlikte sektörün uluslararası ölçekte rekabet gücünün arta­bileceğini dile getirdi. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Böl­gesi, SASA Özel Endüstri Böl­gesi, Ceyhan Organize Sana­yi Bölgesi ve Yumurtalık Ser­best Bölgesi gibi yatırımların bölgede zaten güçlü bir sana­yi ekosistemi oluşturduğu­nu vurgulayan Kıvanç, Kimya Endüstri Bölgesi kararının bu yapıyı tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydetti.

“On binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak”

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da yaptığı değerlendirmede, Kimya Endüstri Bölgesi’nin yüksek katma değerli üretim ve istihdam açısından önemine işaret etti. Dağlı, bölgede hayata geçmesi öngörülen yatırımların, nitelikli iş gücüne olan talebi artıracağını ve Adana’nın sosyoekonomik yapısına katkı sağlayacağını belirtti.

Dağlı, kimya sanayinin dış ticaret dengesi açısından stratejik sektörler arasında yer aldığını vurgulayarak, bölgede yapılacak yatırımların ithalat bağımlılığının azaltılmasına ve cari açığın düşürülmesine katkı sunabileceğini ifade etti. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ile birlikte değerlendirildiğinde, Adana’nın enerji, kimya ve sanayi yatırımları açısından bölgesel bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Ceyhan–Yumurtalık aksında enerji, kimya ve lojistik yatırımlarının birlikte gelişmesinin, Doğu Akdeniz’de yeni bir sanayi kümelenmesi oluşturması bekleniyor. Kimya Endüstri Bölgesi’nin, planlanan liman ve lojistik projeleriyle entegre şekilde hayata geçirilmesi durumunda, Adana’nın üretim ve ihracat kapasitesinde orta ve uzun vadede belirgin artış yaşanması hedefleniyor.