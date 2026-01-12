Adana’da kimya yatırımları hız kazanacak
Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde yaklaşık 2 bin 927 hektarlık alan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Kimya Endüstri Bölgesi statüsü kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bölgenin entegre kimya sanayii yatırımlarının adresi olacağını belirtti.
Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar, Cumhurbaşkanı Kararı ile “Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi” olarak ilan edildi. Karar, 10 Ocak 2026 tarihli ve 33133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 9 Ocak 2026 tarihli ve 10849 sayılı karar, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun 3’üncü maddesi ile ek 3/A maddesi kapsamında alındı. Buna göre, Adana ili Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri sınırları içinde kalan yaklaşık 2 bin 927,5 hektarlık alan kimya endüstri bölgesi statüsü kazandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nin, önümüzdeki dönemde entegre kimya sanayii yatırımlarının merkezi haline getirileceğini açıkladı. Kacır, kimya ürünlerinde cari açığı azaltmaya yönelik projelerin bu bölgede hayata geçirileceğini bildirdi.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 29,3 milyon metrekare büyüklüğündeki Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nin Resmî Gazete’de yayımlanan kararla resmen ilan edildiğini hatırlattı. Kimya sektörünün Türkiye sanayii açısından stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Kacır, sektörde ihracatın son 23 yılda 2,7 milyar dolardan 32 milyar dolara yükseldiğini, son 10 yılda ise büyük ölçekli projelere verilen teşviklerle 19 milyar dolarlık yatırımın önünün açıldığını kaydetti.
Düzenleme kapsamında, Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’ne başvuru yapacak yatırımcıların, yatırım tutarı üzerinden belirlenen binde bir oranındaki bedeli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırmaları öngörülüyor. Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni endüstri bölgesinin, özellikle kimya ve petrokimya sektörlerinde ölçekli yatırımların önünü açması ve Adana’nın sanayi altyapısının derinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor.
“Ceyhan–Yumurtalık aksı Adana’yı küresel üretim üssüne taşıyacak”
Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Ceyhan–Yumurtalık hattının uzun süredir kimya ve petrokimya yatırımları açısından stratejik bir konumda bulunduğunu belirtti. Bölgenin Akdeniz’e açılan limanlara yakınlığı, enerji altyapısı ve mevcut sanayi yatırımlarıyla dikkat çektiğini ifade eden Kıvanç, Kimya Endüstri Bölgesi kararının bu potansiyeli kurumsal bir çerçeveye taşıdığını söyledi.
Adana’da kimya sektörünün halihazırda ihracatta öne çıkan sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Kıvanç, yeni ilan edilen endüstri bölgesiyle birlikte sektörün uluslararası ölçekte rekabet gücünün artabileceğini dile getirdi. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, SASA Özel Endüstri Bölgesi, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi ve Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi yatırımların bölgede zaten güçlü bir sanayi ekosistemi oluşturduğunu vurgulayan Kıvanç, Kimya Endüstri Bölgesi kararının bu yapıyı tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydetti.
“On binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak”
AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da yaptığı değerlendirmede, Kimya Endüstri Bölgesi’nin yüksek katma değerli üretim ve istihdam açısından önemine işaret etti. Dağlı, bölgede hayata geçmesi öngörülen yatırımların, nitelikli iş gücüne olan talebi artıracağını ve Adana’nın sosyoekonomik yapısına katkı sağlayacağını belirtti.
Dağlı, kimya sanayinin dış ticaret dengesi açısından stratejik sektörler arasında yer aldığını vurgulayarak, bölgede yapılacak yatırımların ithalat bağımlılığının azaltılmasına ve cari açığın düşürülmesine katkı sunabileceğini ifade etti. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ile birlikte değerlendirildiğinde, Adana’nın enerji, kimya ve sanayi yatırımları açısından bölgesel bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.
Ceyhan–Yumurtalık aksında enerji, kimya ve lojistik yatırımlarının birlikte gelişmesinin, Doğu Akdeniz’de yeni bir sanayi kümelenmesi oluşturması bekleniyor. Kimya Endüstri Bölgesi’nin, planlanan liman ve lojistik projeleriyle entegre şekilde hayata geçirilmesi durumunda, Adana’nın üretim ve ihracat kapasitesinde orta ve uzun vadede belirgin artış yaşanması hedefleniyor.