Adana'da "SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki alan, “SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi” ilan edildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan alanın, "SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan alanın "SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.
Karar ekinde bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı.