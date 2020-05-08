ADASO Başkanı Kıvanç'tan çağrı: Panik değil, plan zamanı

08 Mayıs 2020

Eray ŞEN

ADANA - Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, COVID-19 virüsünün neden olduğu pandemi ile birlikte dünyanın artık ‘yeni normal’ denilen bir düzene geçtiğini belirterek “Bu sürece, Türkiye’nin sanayileşmiş şehirlerinin başında gelen Adana olarak hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekiyor. Şimdi panik değil, plan zamanı” diye konuştu.

Salgının ekonomik etkilerini DÜNYA’ya değerlendiren Kıvanç, yaklaşık 4 aydır tüm ülkelerin virüsün yarattığı tehlike ile mücadele ettiğini vurgulayarak “Pandemi bütün bildiklerimizi ve ezberlerimizi bozdu” ifadesini kullandı. Salgının piyasalarda sert düşüşlere yol açtığını ve küresel tedarik zincirlerinde büyük değişimler meydana getirdiğini ifade eden Kıvanç “Virüs ekonomik anlamda da tüm ülkelere büyük yaralar açtı ve açmaya da devam ediyor. Mevcut durumda birçok ülkede COVID-19’un etkileri artarak sürerken, ülkemizde gelinen son noktada yavaş yavaş bir normalleşmeden söz edebiliyoruz” açıklamasında bulundu.

Temel gıda ve hijyen ürünleri dışında üretim azaldı

Adana’da salgın sonrasında temel gıda ve hijyen ürünleri dışındaki bazı sanayi kollarında, üretimin azaldığını, bazılarında da tümüyle durduğunu aktaran Kıvanç, “Adana sanayisinin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için bize ulaşan tüm sorunları ve çözüm önerilerimizi devletin en üst düzey yetkilileri başta olmak üzere tüm mercilere ileterek sorunların çözümüne yönelik çalıştık” dedi.

Nitekim ilettikleri birçok sorun ve çözüm önerilerinin ilgili kurumlar tarafından dikkate alınarak uygulandığını aktaran Kıvanç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve sonrasında alınan ek tedbirler doğru ve hızlı bir adım olarak görüyoruz. Hükümetimiz tarafından atılan bu adımlar iş dünyamız için memnuniyet vericidir” ifadelerini kullandı.

‘Yeni normal’ ile yaşamaya alışacağız

Ülke ekonomisi ve Adana özelinde virüsün yaratığı etkileri en aza indirmenin yollarını bulmak gerektiğini dile getiren Kıvanç “Yeni duruma bir an önce hazırlıklı olmalıyız. Dünya artık yeni normal denilen bir düzene geçiyor. Öyle ya da böyle salgın dünyada ortadan kalkana kadar belli kurallarla yaşamamız gerekecek. Bu belli kurallarla yaşamaya, belli kurallarla ekonomiyi canlandırmaya yeni normal diyeceğiz. Aslında hepimizin bildiği ve uygulamakta olduğu kurallar, hijyenli ve sosyal mesafeli hayat, üretimde daha kısa tedarik zinciri, çalışma hayatında esneklik bunlardan bazıları” yorumunda bulundu.

Tedarik zincirlerinin önemi artacak



Salgın sürecinin ilerleyen dönemleri hakkında da değerlendirme yapan Zeki Kıvanç, ADASO olarak tarihin bu önemli dönüm noktasının ardından uluslararası konjonktürde kendilerini nelerin beklediğini, hangi sınamalar ve fırsatlara hazırlanması gerektiğini şimdiden değerlendirdiklerini söyledi. Kıvanç, “Devletler vatandaşlarının gıda güvenliğine daha çok dikkat edeceği, lojistik sistemler ve tedarik zincirlerinin çok daha önemli hale geleceği, sanal dünyadan yönetilecek bir ticaret biçimine doğru dönüş başlayacağı bir döneme adım atıyoruz. Bu sürece Türkiye’nin sanayileşmiş şehirlerinin başında gelen Adana olarak hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.