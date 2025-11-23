Google Haberler

Aday Havuz Sistemi ile 560 bin aday işverenlerle buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eylül 2024'te hayata geçirilen İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi'nde son durumu paylaştı. Geçtiğimiz eylül ayından bu yana sistemde işverenlerin yaptıkları aramalar sonucu, iş arayan 560 bine yakın adayla iletişime geçildi. 35 binden fazla işveren sistemi aktif olarak kullandı.

Remziye Karakuş
Aday Havuz Sistemi ile 560 bin aday işverenlerle buluştu

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR’un Eylül 2024'te devreye alınan Aday Havuz Sistemi'ne ilişkin son verileri açıkladı.

Şirketlerin ilan açmadan iş arayanların beceri ve niteliklerini değerlendirebildikleri Aday Havuz Sistemi'nde geçen yılın eylül ayından bu yana 35 binden fazla işveren sistemi aktif olarak kullandı.

İşverenler tarafından 120 bine yakın sorgulama yapılırken, sistem  üzerinden yaklaşık 2 milyon aday görüntülendi. 560 bine yakın adayla da iletişime geçildi.

"İşgücümüzü dijital çağın imkânlarıyla birleştiriyoruz" diyen Bakan Işıkhan sistemin yoğun ilgi gördüğünü kaydetti, yenilikçi uygulamalarla işgücünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Aday Havuz Sistemi nasıl çalışıyor?

adayhavuz.iskur.gov.tr adresinden sisteme giriş yapan işverenler, meslek, öğrenim durumu, yaş gibi birçok kriter ile ihtiyaç duydukları niteliklerde İŞKUR’a kayıtlı adayları görebiliyor.

İşverenler adayların özgeçmişlerini inceleyebiliyor ve en uygun adayları seçerek aday havuzlarını oluşturabiliyor.  Aday havuzlarını oluşturan işverenler uygun buldukları adaylara sistem üzerinden mesaj göndererek görüşmeye davet ediyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar