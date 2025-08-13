Aday sayısı 11'e çıktı! 'Fed başkanlığı yarışı'na üç yeni isim katıldı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için yarış kızışıyor. Mayıs ayında görev süresi dolacak Jerome Powell’ın yerine düşünülen isimler arasına üç yeni aday eklendi. Böylece listede yer alan aday sayısı 11’e yükseldi.

CNBC’nin haberine göre, daha önce kamuoyuna açıklanmayan üç yeni isim listeye eklendi. Bunlar, Jefferies Baş Piyasa Stratejisti David Zervos, eski Fed Yöneticisi Larry Lindsey ve BlackRock Küresel Sabit Getirili Menkul Kıymetler Baş Yatırım Sorumlusu Rick Rieder oldu.

Bu isimler, daha önce aday listesinde olduğu bilinen Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yöneticisi Chris Waller, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, eski Bush yönetimi ekonomik danışmanı Marc Summerlin, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ve eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard ile birlikte değerlendiriliyor.

Başkan Trump’ın daha önce açıkladığı Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ve eski Fed Yöneticisi Kevin Warsh da listede yer almaya devam ediyor.

Yetkililer, Hazine Bakanı Scott Bessent’in tüm adaylarla görüşerek listeyi daraltacağını ve nihai adayın Başkan’a sunulacağını, sürecin titizlikle yürütüleceğini belirtti.