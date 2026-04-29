Adidas 2026 yılının ilk çeyreğinde satışlarını artırdı

Spor giyim devi Adidas, 2026 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, yılın ilk üç ayında döviz kurlarından arındırılmış gelirlerini yüzde 14 oranında artırarak 6,6 milyar euro net satış rakamına ulaştı.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve gümrük vergilerinin etkisiyle brüt kâr marjı yüzde 51,1 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin operasyonel kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek 705 milyon euroya yükseldi.

Adidas finansal sonuçları ve satış kanallarındaki büyüme

Şirketin doğrudan tüketiciye satış (DTC) kanalı, dünya genelindeki tüm pazarlarda çift haneli büyüme kaydetti. İnternet üzerinden yapılan satışlar yüzde 25, fiziksel mağaza satışları ise yüzde 19 oranında artış gösterdi.

CEO Bjørn Gulden, ekiplerin performansından gurur duyduğunu belirterek perakende ortamının lifestyle ayakkabı kategorisinde oldukça hareketli olduğunu ifade etti. Gulden, indirim oranlarını kontrol altında tutmaya odaklandıklarını ve yeni ürünlerin tüketiciyle buluşmaya devam edeceğini vurguladı.

Performans ürünleri Adidas finansal sonuçları üzerinde etkili oldu

Futbol, koşu ve antrenman kategorilerindeki talep, performans ürünleri gelirlerini yüzde 29 oranında yukarı taşıdı. Mart ayında tanıtılan 2026 FIFA Dünya Kupası deplasman formaları ve Adizero serisindeki yeni modeller bu büyümenin ana kaynağını oluşturdu.

Özellikle Londra Maratonu'nda sporcuların tercih ettiği 97 gramlık Adizero Adios Pro Evo 3 modeli büyük ilgi gördü. Şirket, bu dönemde tekstil ürünlerinde de yüzde 31 gibi dikkat çekici bir büyüme oranı yakaladığını duyurdu.

Bölgesel pazarlarda Adidas finansal sonuçları nasıl şekillendi

Pazarlar bazında bakıldığında Latin Amerika yüzde 26, Japonya ve Güney Kore ise yüzde 23 oranında büyüme ile öne çıktı. Kuzey Amerika pazarı yüzde 12, Çin pazarı ise yüzde 17 oranında genişleme kaydederek beklentileri karşıladı.

Orta Doğu'daki bölgesel çatışmalar nedeniyle bazı ülkelerde satışlar gerilese de gelişmekte olan pazarlar toplamda yüzde 10 büyüme sağladı. Avrupa pazarında ise şirketin toptan satış konusundaki temkinli yaklaşımı sonucu yüzde 6'lık bir artış yaşandı.

Gelecek dönem beklentileri ve Adidas finansal sonuçları

Şirket yönetimi, 2026 yılının tamamı için tek haneli yüksek oranlı bir satış büyümesi beklediğini teyit etti. Yıl sonu operasyonel kâr hedefi ise 2,3 milyar euro seviyesinde korunmaya devam ediyor.

Döviz kurlarından ve ABD gümrük vergilerinden kaynaklanan maliyetlerin yıl genelinde yaklaşık 400 milyon euroluk bir yük oluşturacağı öngörüldü. Buna rağmen Adidas, güçlü ürün portföyü ve yaklaşan büyük spor organizasyonlarıyla karlılığını artırmayı hedefledi.

Adidas, ilk çeyrekte elde ettiği bu ivme ile yılın geri kalanında hem operasyonel verimliliğini hem de pazar payını korumayı amaçladı. Özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yapılacak pazarlama yatırımlarının markanın küresel görünürlüğünü daha da pekiştirmesi beklendi.