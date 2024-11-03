Adidas, Nike'ı solladı! 53 yıllık rekabette son durum belli oldu

İki yıl öncesine kadar Adidas'ın, ABD'li rakibi Nike'ın önüne geçmesi neredeyse imkansız olarak görülüyordu. Aynı dönemde Adidas reklam yüzü rapçi Kanye West ile de yollarını ayırmıştı. Ancak 2 yıl içinde hızla toplanan Alman spor giyim ürünleri markası Adidas, bugün en büyük rakibini geride bıraktı.

Nike'ın önüne geçti

Adidas, altı ay içinde üçüncü kez beklentilerini yükseltti. Gelirlerin nötr para birimi cinsinden yüzde 10 oranında artacağı tahmin ediliyor. Üçüncü çeyrekteki yüzde 51,3'lük brüt kâr marjı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 puan arttı ve Nike'ın yüzde 45,4'lük kar marjının önüne geçti.

West ayrıldı, hisseler yüzde 120 arttı

Adidas'ın hisseleri, Ekim 2022'de West ortaklığının sona ermesinden bu yana yüzde 120 arttı. Ancak hâlâ 2021 seviyelerinin uzağında. Ortaklığın son ürünü olan yaklaşık 50 milyon euro değerindeki Yeezy serisi spor ayakkabıların da bu yıl satışa sunulması bekleniyor.

Şirketin performans ayakkabısı olarak isimlendirdiği ayakkabıların satışları, son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artış gösterdi. Adidas bu süreçte doğrudan tüketiciye ve toptan satış kanallarına odaklanmaya yönelik önceki stratejiyi tersine çevirdi ve bağımsız mağazalara dönme kararı aldı.

Retro modeller büyük ilgi gördü

Gazelle, Samba ve Spezial gibi retro modellerinin tekrar popüler olması Adidas'ta yüzleri güldürdü. Satışlar yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Trend lideri Japonya ve Güney Kore üçüncü çeyrekte satışları yüzde 18 artırdı. Satışların yüzde 7 düştüğü Kuzey Amerika ise kayda değer bir istisna oldu.