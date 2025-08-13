Adidas'ın 'Oaxaca Slip On' sandaletleri 'kültürel ödünçlemeyle' suçlanıyor: Tasarımcı özür diledi

ABD'li moda tasarımcısı Willy Chavarria, Adidas ile iş birliği yaparak tasarladığı 'Oaxaca Slip On' sandaletlerin "kültürel ödünçleme" suçlanmasının ardından özür diledi.

Kalın spor ayakkabı tabanına tutturulmuş, örgü deri kayışlara sahip siyah renkli sandaletler, Meksika'daki yerli zanaatkarlar tarafından üretilen ve huaraches olarak bilinen geleneksel deri sandaletlerden esinlenilerek tasarlandı.

Ancak ayakkabı geçen hafta piyasaya sürüldüğünde, Meksika'daki siyasi liderler Chavarria ve Adidas'ı "kültürel ödünçleme" ile suçladılar.

Meksika Devlet Başkanı da tasarımı yapan topluluklara danışılmadan veya onlara atıfta bulunulmadan Çin'de üretildiği bildirilen ayakkabıya karşı çıktı.

Başkan Claudia Sheinbaum, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Adidas Oaxaca Slip On marka bir ayakkabının fotoğrafını göstererek Adidas ve diğer şirketlerin yerli toplulukların yaratıcılığını gasp ettiğini söyledi.

Başkan, Oaxaca hükümetinin, yerli topluluklara "kolektif fikri mülkiyet" kullanımı karşılığında tazminat ödenmesi amacıyla Adidas ile görüşmelere başladığını ve Meksika'nın yasal işlem başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Tasarımcısı özür diledi

Eleştirlerin odağında kalan ABD'li moda tasarımcısı Willy Chavarria ise özür diledi.

Chavarria, BBC'ye gönderdiği açıklamada, "Ayakkabının bu tasarımda kullanılmış olmasından ve Oaxaca toplumuyla doğrudan ve anlamlı bir ortaklık içinde geliştirilmemiş olmasından dolayı derin bir üzüntü duyuyorum" dedi.

Chavarria, Associated Press’e gönderdiği mektupta ise "Oaxaca'nın kültürel ve sanatsal ruhunun, yaratıcı toplulukların güzelliği ile direncinin" kendisine ilham verdiğini belirten Chavarria, Oaxaca'yı onurlandırmak için bu sandaletleri tasarladığını söyledi.