Adıyaman’a 2071’e kadar içme suyu garantisi: 61 milyarlık Göksu-Araban Projesi’nde ilk su tutuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Göksu-Araban Projesi kapsamında su tutmaya başlayan Çetintepe Barajı ile 3 ilde toplam 600 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı. Adıyaman’da düzenlenen törende konuşan Yumaklı, barajın ilk etapta 220 bin dekarlık alanı sulayacağını belirtti.

Türkiye su stresi çeken ülkeler arasında

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin Akdeniz havzasında yer alması nedeniyle iklim krizinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu ve su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Su hayattır” sözünden ilhamla ülke genelinde su ve sulama yatırımlarına hız verdiklerini kaydetti.

DSİ yatırımlarının yüzde 60’ı son 23 yılda yapıldı

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 5,4 trilyon liralık yatırımla bugüne kadar 18 bin 168 eser ortaya koyduğunu aktaran Yumaklı, bunların yüzde 60’ının son 23 yılda gerçekleştirildiğini söyledi.

Depolama kapasitesinin 2002’ye kıyasla yüzde 38 artışla 183,4 milyar metreküpe ulaştığını, bu kapasitenin 2028’e kadar 9,5 milyar metreküp daha artırılacağını ifade etti.

Adıyaman'ın içme suyu 2071'e kadar güvence altında

Adıyaman’ın sulama yatırımlarından büyük ölçüde faydalandığını belirten Yumaklı, kentte içme suyu sorununun da çözüldüğünü vurguladı.

18 Ağustos’ta Atatürk Barajı’ndan Adıyaman’a içme suyu temin projesinin ihale edileceğini belirten Yumaklı, bu proje sayesinde 2071’e kadar içme suyu sorunu yaşanmayacağını söyledi.

Koçali Barajı’nda revizyon tamamlandı

Yumaklı, deprem sonrası yeniden ele alınan ve dünya literatürüne “Koçali Karmaşığı” olarak geçen Koçali Barajı projesinde revizyonların tamamlandığını duyurdu.

Projenin aynı yer ve tipte yapılmaya devam edeceğini belirten Bakan, barajın 2028’de tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Çetintepe Barajı enerji de üretecek

61 milyar lira bütçeli Göksu-Araban Projesi'nin ilk etabı olan Çetintepe Barajı'nda 460 milyon metreküp su depolanacağını belirten Yumaklı, barajın yıllık 24 milyon kilovatsaat elektrik üretimi sağlayacağını aktardı.

Barajın cazibe usulüyle çalışacağını, bu sayede enerji tasarrufu sağlayacağını söyledi.

"Suya erişimi garanti altına almak en önemli hedefimiz"

Bakan Yumaklı, suya erişimin garanti altına alınmasının en önemli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Baraj sadece sulama değil; içme suyu ve enerji üretimi açısından da büyük bir kazanım sağlayacak” dedi.

Açıklamalarının ardından Yumaklı, baraj kapaklarının bulunduğu alana beton blok indirdi.

Protokol üyeleri de katıldı

Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekilleri Resul Kurt ve Hüseyin Özhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve İl Emniyet Müdürü Alper Uzman’ın da aralarında bulunduğu birçok isim katıldı.