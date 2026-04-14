ADMİB 2025 yılı itibarıyla ihracatta 4,08 milyar dolarlık hacme ulaştı
Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB), 9-10 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli genel kurulun ardından, 8 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten Fuat Tosyalı’nın iki dönemlik görev süresini tamamladığı ve ilgili mevzuat çerçevesinde en fazla iki dönem üst üste görev icra edilebildiği için yeniden aday olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, Tosyalı’nın görev süresi boyunca Birliğin kurumsal kapasitesini ve ihracat performansını ileri taşıdığı ifade edilerek, 2017 yılında devraldığı başkanlık göreviyle birlikte ADMİB’in küresel ölçekte daha etkin ve güçlü bir yapıya kavuştuğu belirtildi.
Tosyalı’nın başkanlığı döneminde ADMİB’in ihracat performansında önemli ivme yakaladığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle 2021 yılında kaydedilen yüzde 62’lik artışın öne çıktığı belirtildi. Küresel dalgalanmalara rağmen birliğin ihracatını yeniden toparlanma sürecine taşıdığı ve 2025 yılı itibarıyla 4,08 milyar dolarlık hacme ulaştığı kaydedildi. Bu süreçte katma değerli üretim, yeni pazar stratejileri, ticaret heyetleri ve uluslararası fuar organizasyonlarının belirleyici rol oynadığı ifade edildi.
Bu dönemde ADMİB’in uzun vadeli rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik adımlar attığına işaret edilerek, Endüstri 4.0, dijitalleşme ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gündeme gelen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uyum sürecine yönelik çalışmaların hız kazandığı belirtildi. Birliğin mali yapısının da bu dönemde önemli ölçüde güçlendiği vurgulanarak, etkin bütçe yönetimi, artan gelir fazlası ve genişleyen üye tabanı sayesinde ADMİB’in daha güçlü ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya kavuştuğu ifade edildi. Yönetim Kurulu açıklamasında, Fuat Tosyalı’nın liderliğinde hayata geçirilen stratejik dönüşüm adımlarının geleceğin rekabet dinamiklerini de şekillendirdiği vurgulandı.