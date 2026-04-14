ADMİB 2025 yılı itibarıyla ihracatta 4,08 milyar dolarlık hacme ulaştı

Açıklamada, Tosyalı’nın görev süresi boyunca Birliğin kurum­sal kapasitesini ve ihracat per­formansını ileri taşıdığı ifade edilerek, 2017 yılında devraldığı başkanlık göreviyle birlikte AD­MİB’in küresel ölçekte daha et­kin ve güçlü bir yapıya kavuştu­ğu belirtildi.

Tosyalı’nın başkanlığı döne­minde ADMİB’in ihracat per­formansında önemli ivme ya­kaladığına dikkat çekilen açık­lamada, özellikle 2021 yılında kaydedilen yüzde 62’lik artışın öne çıktığı belirtildi. Küresel dalgalanmalara rağmen birliğin ihracatını yeniden toparlanma sürecine taşıdığı ve 2025 yılı iti­barıyla 4,08 milyar dolarlık hac­me ulaştığı kaydedildi. Bu süreç­te katma değerli üretim, yeni pa­zar stratejileri, ticaret heyetleri ve uluslararası fuar organizas­yonlarının belirleyici rol oyna­dığı ifade edildi.

Bu dönemde ADMİB’in uzun vadeli rekabet gücünü artırma­ya yönelik stratejik adımlar at­tığına işaret edilerek, Endüstri 4.0, dijitalleşme ve Avrupa Ye­şil Mutabakatı çerçevesinde gündeme gelen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uyum sürecine yönelik çalışmaların hız kazandığı belir­tildi. Birliğin mali yapısının da bu dönemde önemli ölçüde güç­lendiği vurgulanarak, etkin büt­çe yönetimi, artan gelir fazlası ve genişleyen üye tabanı saye­sinde ADMİB’in daha güçlü ve sürdürülebilir bir kurumsal ya­pıya kavuştuğu ifade edildi. Yö­netim Kurulu açıklamasında, Fuat Tosyalı’nın liderliğinde ha­yata geçirilen stratejik dönüşüm adımlarının geleceğin rekabet dinamiklerini de şekillendirdiği vurgulandı.