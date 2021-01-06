Adnan Bali, bayrağı Hakan Aran'a devrediyor

İş Bankası Genel Müdür Adnan Bali, bugün düzenlenen basın toplantısında genel müdürlük görevini mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağını açıkladı.

Uygun görülmesi halinde yönetim kurulunda göreve devam edebileceğini kaydeden Bali, "Genel müdürlüğe önerdiğmiz isim genel müdür yardımcımız Hakan Aran" dedi.

İş Bankası'nda icra görevinde 35 yıl kuralı olduğuna işaret eden Bali, "Kurallarımız, mekanizmalarımız işliyor. Sürpriz, beklenmeyen bir durum değil bu. Ama böyle bir prensibimiz olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum" ifadelerine yer verdi.

“Siyaseti hiçbir zaman düşünmedim”

Adnan Bali, “Çok açık ifade edeceğim; hiçbir zaman siyaset düşünmedim ve düşünmeyeceğim. Başarılı siyasetçilerin hepsi, gençlik yılları okul çağlarından başlayarak bu yola girmişler. Deneyimler kazanarak… Bizim deneyimlerimiz bu değil, farklı… Bu nedenle benim iş yapma gayretim ve kariyerimle tam örtüştüğü kanaatinde değilim. Siyaset ayrı bir kulvar. Hiçbir zaman böyle bir şey düşünmedim. Geçmişte gündeme geldi, bizim dışımızda gündeme geliyor zaman zaman.. Bunlar da tahmin ve temenniye dayanan şeyler…”