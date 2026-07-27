Adnan Bali: Bir iz bırakacaksanız bu ancak kültürle ve sanatla olacaktır
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 31'inci kitabevini Gaziantep'te hizmete açtı. Açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey katıldı.
Güneş DOĞDU SOYLU
GAZİANTEP
Açılışta konuşan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, kitapların toplumun gelişimindeki önemine dikkat çekerek, eğitim, kültür ve sanatın kalıcı değerler oluşturduğunu söyledi. Gaziantep'te böyle bir açılışta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bali, "Eğer bir iz bırakacaksanız bu ancak kültürle, sanatla, edebiyatla ve kitapla olacaktır. Yapılan pek çok iş zamanla unutulabilir ancak kültürel miras kalıcılığını korur" dedi. İş Bankası'nın kuruluşundan bu yana kalkınmayı yalnızca ekonomik boyutuyla değil, kültürel gelişimle birlikte ele aldığını ifade eden Bali, kültür yayıncılığının da bu yaklaşımın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.
Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey de kentin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarının güçlenerek sürdüğünü belirterek, kitabevinin bu alandaki faaliyetlere katkı sağlayacağını söyledi.
“Kentin kültür hayatına katkı sunacak"
Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın uzun yıllardır yayıncılık alanında önemli eserler kazandırdığını belirterek, yeni kitabevinin Gaziantep'in kültürel yaşamına katkı sağlayacağını ifade etti. Gaziantep'in üretim ve sanayinin yanı sıra eğitim, kültür ve sanat alanlarında da bölgesel merkez olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Çeber, yeni kitabevinin özellikle gençlerin kitapla buluşmasına katkı sağlayacağını söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentin eğitim ve kültür yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, kitapların çocuklar ve gençler açısından önemli bir kaynak olduğunu ifade etti. Şahin, kültür yayıncılığının bilgiye erişim ve okuma alışkanlığının geliştirilmesi açısından önemli rol üstlendiğini kaydetti.
6 bin 600'ü aşkın eser okurlarla buluşuyor
Son üç yılda yılda ortalama 280 yeni kitap yayımlayan yayınevi, aynı dönemde yaklaşık 2 bin 200 eserin yeniden baskısını gerçekleştirdi. Yıllık net kitap satışı ise 17 milyon adede ulaştı. Yayınevi; edebiyat, tarih, felsefe, sosyal bilimler, sanat, bilim ve çocuk yayınları başta olmak üzere farklı alanlarda eserler yayımlamayı sürdürüyor.