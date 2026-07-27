Adnan Bali: Bir iz bırakacaksanız bu ancak kültürle ve sanatla olacaktır

Güneş DOĞDU SOYLU

GAZİANTEP

Açılışta konuşan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, kitapların toplumun geli­şimindeki önemine dikkat çe­kerek, eğitim, kültür ve sanatın kalıcı değerler oluşturduğunu söyledi. Gaziantep'te böyle bir açılışta bulunmaktan memnu­niyet duyduğunu belirten Bali, "Eğer bir iz bırakacaksanız bu ancak kültürle, sanatla, edebi­yatla ve kitapla olacaktır. Yapı­lan pek çok iş zamanla unutula­bilir ancak kültürel miras kalıcı­lığını korur" dedi. İş Bankası'nın kuruluşundan bu yana kalkın­mayı yalnızca ekonomik boyu­tuyla değil, kültürel gelişimle birlikte ele aldığını ifade eden Bali, kültür yayıncılığının da bu yaklaşımın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Gaziantep Kent Konseyi Baş­kanı Erdem Güzelbey de kentin kültür ve sanat alanındaki ça­lışmalarının güçlenerek sürdü­ğünü belirterek, kitabevinin bu alandaki faaliyetlere katkı sağ­layacağını söyledi.

“Kentin kültür hayatına katkı sunacak"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın uzun yıllardır ya­yıncılık alanında önemli eserler kazandırdığını belirterek, yeni kitabevinin Gaziantep'in kültü­rel yaşamına katkı sağlayacağı­nı ifade etti. Gaziantep'in üretim ve sanayinin yanı sıra eğitim, kültür ve sanat alanlarında da bölgesel merkez olma hedefiy­le çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Çeber, yeni kitabe­vinin özellikle gençlerin kitapla buluşmasına katkı sağlayacağı­nı söyledi. Gaziantep Büyükşe­hir Belediye Başkanı Fatma Şa­hin de kentin eğitim ve kültür yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, kitapların çocuklar ve gençler açısından önemli bir kaynak olduğunu ifade etti. Şa­hin, kültür yayıncılığının bilgiye erişim ve okuma alışkanlığının geliştirilmesi açısından önemli rol üstlendiğini kaydetti.

6 bin 600'ü aşkın eser okurlarla buluşuyor

Son üç yılda yılda ortalama 280 yeni kitap yayımlayan ya­yınevi, aynı dönemde yaklaşık 2 bin 200 eserin yeniden baskısı­nı gerçekleştirdi. Yıllık net kitap satışı ise 17 milyon adede ulaştı. Yayınevi; edebiyat, tarih, felse­fe, sosyal bilimler, sanat, bilim ve çocuk yayınları başta olmak üzere farklı alanlarda eserler ya­yımlamayı sürdürüyor.