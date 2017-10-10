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ADÜAŞ ihalesi iptal edildi

Yapılan teklifin belirlenen bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilen ihalenin ileri bir dönemde yenilenmesi bekleniyor.

ADÜAŞ ihalesi iptal edildi
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığında düzenlenen Compagnie Financiere Ottomane SA sermayesinde bulunan yüzde 3,81 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye (ADÜAŞ) ait iştirak hissesinin özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

Tek katılımcı BNP Paribas SA'nın teklifinin belirlenen bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilen ihalenin ileri bir dönemde yenilenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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