ADÜAŞ ihalesi iptal edildi
Yapılan teklifin belirlenen bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilen ihalenin ileri bir dönemde yenilenmesi bekleniyor.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığında düzenlenen Compagnie Financiere Ottomane SA sermayesinde bulunan yüzde 3,81 oranındaki Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye (ADÜAŞ) ait iştirak hissesinin özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
Tek katılımcı BNP Paribas SA'nın teklifinin belirlenen bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilen ihalenin ileri bir dönemde yenilenmesi bekleniyor.
Kaynak: AA