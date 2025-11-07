Aer Lingus, üçüncü çeyrekte 170 milyon Euro işletme kârı elde etti

Aer Lingus, 2025’in üçüncü çeyreğinde 170 milyon Euro işletme kârı elde ederek geçen yılın aynı dönemindeki 139 milyon Euro'luk performansını geride bıraktı. Yılın ilk dokuz ayı itibarıyla toplam işletme kârı 250 milyon Euro'ya ulaştı.

Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde kapasitesini geçen yıla göre yüzde 6 artırdı. Kuzey Amerika hatlarında yüzde 7, Avrupa hatlarında ise yüzde 4 büyüme kaydedildi. Nashville ve Indianapolis rotaları devreye alınırken, yeni uçuş noktalarıyla birlikte rekabetin arttığı vurgulandı.

Yeni uçuşlar ve yeni rotalar

Aer Lingus, üçüncü çeyrekte filosuna dördüncü ve beşinci Airbus A321 XLR uçaklarını ekledi. Ayrıca Nisan 2026 itibarıyla Kuzey Carolina’daki Raleigh-Durham hattını açacağını duyurdu. Yaz 2026’da Dublin çıkışlı New York, Boston, Nashville, Indianapolis ve Orlando uçuşları ile Shannon-Boston seferlerinin sıklığı artırılacak.