‘Afet Bölgesi İlanları’ ile sanayiye destek oluyor

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu depremin hemen ardından parkurda.com üzerinden afet bölgesinde yer alan illere iş vermek ya da kendi işlerini yönlendirmek isteyen sanayiciler için “Afet Bölgesi İlanları” bölümünü ekleyerek bölgenin sanayi üretimindeki kayıpların önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye sanayisinin çözüm ortağı olma misyonu doğrultusunda deprem bölgesindeki illerin üretim ve istihdamına olan katkısının da bilinciyle ilk günden bu yana destek verdiklerini ifade eden Aydoğdu, sözlerine şöyle devam etti:

“CNC iş platformumuz parkurda.com üzerinden, afet bölgesine yer alan illere iş vermek ya da kendi işlerini yönlendirmek isteyen sanayicilerimiz için fason iş ilanları ana sayfasında Afet Bölgesi İlanları bölümünü hazırladık. Bu bölümde yayınlanan ilanları ise sadece deprem bölgesindeki Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş illerinden teklif verilecek şekilde kurguladık. Bunun yanı sıra yakın zamanda hayata geçireceğimiz Parkurda Pazaryeri projesiyle de bölgedeki sanayiciye özel fırsat sunacağız. Bu sayede büyüme arzusunda olan KOBİ’lere ve büyük kurumsal işletmelere, dijital dünyada yeni bir satış ve pazarlama kanalı sunarak daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmalarını ve karlılıklarını artırarak büyümelerini sağlayacağız. Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağımıza inanıyoruz.”

Makinelere ücretsiz bakım

Deprem bölgesindeki tesislerde değeri 240 milyon dolara varan takım tezgahları makineleri bulunduğunu kaydeden Aydoğdu, deprem sonrasında kullanılamaz hale gelen makinelerdeki zararın 15-20 milyon dolar olduğuna dikkat çekti. Aydoğdu, “Hasarlı olan 5-6 milyon dolar değerindeki makinelerin bakımlarını ücretsiz yapıyor ve tekrar sisteme kazandırıyoruz” dedi. Metal, otomotiv ve savunma sanayinin yüzde 60’ının Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösterdiğine de dikkat çeken Aydoğdu, teknoloji üretiminin Marmara’dan Anadolu’ya yayılması gerektiğini ifade etti. Aydoğdu, “Talaşlı imalatta kullanılan makinelerin yüzde 20’i deprem bölgesinde yer alıyor. Önerimiz sektör üretiminin deprem bölgelerine kaydırılması. İşte Parkurda ile bunu sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.