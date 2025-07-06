Afetlerle sınanan Türkiye'de 23 milyon konut korumasız: Yangın var, sel var, sigorta yok!

Türkiye, son yıllarda deprem, yangın ve sel gibi birden fazla afetle imtihan olurken 'sigortasızlık' vatandaşı 'sıfır' noktasına getiriyor. Türkiye’deki 32 milyon konuttan 23,6 milyonunun Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) dışında bir güvencesi bulunmuyor.

Tercih değil, zaruri ihtiyaç

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sektör temsilcileri ise sigortanın artık bir tercih değil, zaruri bir ihtiyaç hâline geldiğini savunurken; vatandaşın sigorta şirketlerine olan güven eksikliğine karşı denetimlerin sıkılaştığını, sigorta şirketlerinin hizmet kalitesinde ciddi bir artış yaşandığını belirtiyor.

Türkiye'de sigortasızlık oranı yüzde 74 seviyesinde

Öte yandan Türkiye'deki sigortalılık durumu Avrupa ile kıyaslandığında durum daha çarpıcı hale geliyor. Avrupa ülkelerinde sigortasız konut oranı yalnızca yüzde 15 seviyesindeyken, Türkiye'de bu oran yüzde 74 seviyesinde. ABD’de ise konut ve iş yeri sigortası birçok eyalette zorunlu tutuluyor.

Avrupa'da ise bazı ülkelerde konut sigortası yaptıranlara vergi indirimi sağlanıyor. Sigorta bilincini artırmaya yönelik devlet destekli geniş çaplı kampanyalar uygulanıyor. Hükümetler iklim değişikliği kaynaklı artan afetlere karşı işi daha sıkı tutuyor. Türkiye’de ise hem böyle bir teşvik hem de DASK dışında bir zorunluluk bulunmuyor. Vatandaşlar da konut sigortasını "gereksiz masraf” olarak görüyor.