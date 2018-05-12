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Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine onay

ÖYK tarafından Türkşeker'e ait Afyon Şeker Fabrikası'nın, özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı

Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine onay
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Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK) Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Afyon Şeker Fabrikası'nın Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye 725 milyon liraya satılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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