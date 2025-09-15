Afyonkarahisar Frig Ultra Maratonu'nda özel sporcular +1 farkla koştu
Bu yıl 11’incisi düzenlenen Frig Ultra Maratonu, Afyonkarahisar’ın tarihi Frigya Vadileri’nde bine yakın sporcuyu ağırladı.
Hamide HANGÜL
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar’ın Frigya Vadileri’nde 2K, 6K, 12K, 22K, 38K ve 54K parkurlarından oluşan arazi koşusuna 2023 yılında Marble Systems Tureks’in sponsorluğuyla eklenen “+1 Farkla Koşuyoruz” etabında, üçüncü kez özel gereksinimli sporcular ve sporcu adayları koştu.
Toplamda 2,5 kilometrelik iki farklı parkurda düzenlenen etkinliğe, koşarak ya da yürüyerek 100’ün üzerinde çocuk katıldı.
Koşucular, toplumsal bariyerler de aştı
Koşucular, yalnızca mesafeleri değil, toplumsal bariyerleri de birlikte aştı. Marble Systems Tureks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç, bu özel sporcularla sadece koşmadıklarını, birlikte yol aldıklarını belirterek şunları söyledi: “ +1 Farkla Koşuyoruz parkurunun, Frig Ultra Maratonu’nun ruhuyla bu kadar örtüşmesi ve her yıl artan bir katılımla sahipleniliyor. Spor, bu özel çocuklarımızın gelişimi ve hayata tutunmaları adına oldukça önemli. Amacımız sporun onların hayatlarına girmesi ve ömürleri boyunca bir parçası olmasını kolaylaştırmak. Bu parkur sadece bir koşu alanı değil; birlikte olmanın, eşitlik ve kapsayıcılığın vücut bulduğu bir sembol haline geldi. Özel sporcularımız ve aileleri başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm Fedarasyonu’na, Limit Sensin ekibine ve bu işe gönül veren, bu özel çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Özel çocuklar meslek ediniyor
Özel çocukları hayatın içine katma konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Turunç, geçtiğimiz Aralık ayında, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 3 özel eğitim kurumunda atölye açtıklarını dile getirdi. Turunç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu üç atölyede uzman eğitmenlerin desteğiyle hem teorik hem de uygulamalı olarak ‘mermer mozaik dizgi’ eğitimi veriliyor. Geçen sene yaklaşık 30 öğrenci atölyelerde eğitim aldı; yeni başlayan eğitim öğretim yılıyla da ikinci dönemimize başlayacağız. Bu atölyeler, çocukların üretken bireyler olmalarını desteklerken el becerilerini ve mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine; mezun olduktan sonra ise iş hayatına adım atmalarına olanak tanıyor. Bir arzumuz da özel çocukların tasarımlarından çıkan mermer ve doğal taşların ticarileşmesini sağlamak. İleride belki de bu tasarımlardan birkaçı uluslararası çapta en çok tercih edilen ürünlerimizden olacak… Bu çocukların hayatlarına dokunmak yaptığımız en gurur verici iş.”