Afyonkarahisar Frig Ultra Maratonu'nda özel sporcular +1 farkla koştu

Hamide HANGÜL

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın Frigya Vadi­leri’nde 2K, 6K, 12K, 22K, 38K ve 54K parkurlarından oluşan ara­zi koşusuna 2023 yılında Marble Systems Tureks’in sponsorluğuy­la eklenen “+1 Farkla Koşuyoruz” etabında, üçüncü kez özel gereksi­nimli sporcular ve sporcu adayları koştu.

Toplamda 2,5 kilometrelik iki farklı parkurda düzenlenen et­kinliğe, koşarak ya da yürüyerek 100’ün üzerinde çocuk katıldı.

Koşucular, toplumsal bariyerler de aştı

Koşucular, yalnızca mesafeleri değil, toplumsal bariyerleri de bir­likte aştı. Marble Systems Tureks Yönetim Kurulu Başkan Yardım­cısı Osman Cavit Turunç, bu özel sporcularla sadece koşmadıkla­rını, birlikte yol aldıklarını belir­terek şunları söyledi: “ +1 Farkla Koşuyoruz parkurunun, Frig Ult­ra Maratonu’nun ruhuyla bu ka­dar örtüşmesi ve her yıl artan bir katılımla sahipleniliyor. Spor, bu özel çocuklarımızın gelişimi ve hayata tutunmaları adına oldukça önemli. Amacımız sporun onların hayatlarına girmesi ve ömürleri boyunca bir parçası olmasını ko­laylaştırmak. Bu parkur sadece bir koşu alanı değil; birlikte olmanın, eşitlik ve kapsayıcılığın vücut bul­duğu bir sembol haline geldi. Özel sporcularımız ve aileleri başta ol­mak üzere Gençlik ve Spor Bakan­lığı ile Atletizm Fedarasyonu’na, Limit Sensin ekibine ve bu işe gö­nül veren, bu özel çalışmada eme­ği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Özel çocuklar meslek ediniyor

Özel çocukları hayatın içine katma konusunda büyük hassa­siyet gösterdiklerini söyleyen Turunç, geçtiğimiz Aralık ayın­da, Afyonkarahisar İl Milli Eği­tim Müdürlüğü ile 3 özel eğitim kurumunda atölye açtıkları­nı dile getirdi. Turunç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu üç atölyede uzman eğitmenlerin desteğiy­le hem teorik hem de uygulama­lı olarak ‘mermer mozaik diz­gi’ eğitimi veriliyor. Geçen sene yaklaşık 30 öğrenci atölyelerde eğitim aldı; yeni başlayan eğitim öğretim yılıyla da ikinci dönemi­mize başlayacağız. Bu atölyeler, çocukların üretken bireyler ol­malarını desteklerken el beceri­lerini ve mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine; mezun olduk­tan sonra ise iş hayatına adım at­malarına olanak tanıyor. Bir ar­zumuz da özel çocukların tasa­rımlarından çıkan mermer ve doğal taşların ticarileşmesini sağlamak. İleride belki de bu ta­sarımlardan birkaçı uluslararası çapta en çok tercih edilen ürün­lerimizden olacak… Bu çocukla­rın hayatlarına dokunmak yaptı­ğımız en gurur verici iş.”