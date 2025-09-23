Afyonkarahisar’ın ekonomisine gastronomi gücü eklendi

Hayati ARIGAN

UNES­CO’nun “Gastronomi Şehri” unva­nına sahip kent, festival aracılığıyla hem turizm hem de hizmet sektörün­de önemli bir ekonomik hareketlilik yaratıyor. Zafer Kalkınma Ajansı Af­yonkarahisar İl Koordinatörü Osman Köprücüoğlu, gastronomiye yapılan yatırımların kent ekonomisinde be­lirleyici rol oynadığını vurgulayarak, bugüne kadar 8 projeye yaklaşık 52 milyon 100 bin TL destek sağlandığı­nı açıkladı. Bu desteklerle toplamda 170 milyon TL’lik yatırımın hayata ge­çirildiğini belirten Köprücüoğlu, “Bu rakamlar, gastronominin Afyonkara­hisar için nasıl stratejik bir değer ya­rattığının somut göstergesidir” dedi.

170 milyonluk yatırım

Kentin hizmet sektörü de gastrono­mi yatırımlarının etkisiyle dikkat çe­kici bir büyüme sergiledi. Köprücüoğ­lu, 2023’te hizmet sektöründe yüzde 9,1’lik büyüme gerçekleştiğini belirte­rek, “30 milyar TL’lik hacme ulaşıldı. Bu büyümede gastronomi sektörünün payı çok büyük” diye konuştu. Profes­yonel Aşçılar Derneği Başkanı Ham­za Kalkan ise Afyonkarahisar’ı ‘tarihle mayalanan şehir’ olarak tanımlarken, “GastroAfyon’un sayesinde şehirde farklı sektördeki esnaf dükkânını ka­patıp, yöresel gıda ve yemeklerin satıl­dığı mekânlara çeviriyor. Festival her geçen yıl artan ilgiyle şehre ekonomik değer katıyor” diye konuştu.

Guinness Dünya Rekoru kırıldı

Afyonkarahisar Belediye Başka­nı Burcu Köksal, gastronomi vizyo­nunun kente yeni yatırımlar ve iş im­kânları yarattığını belirterek, “Afyon­karahisar artık yalnızca tarih, termal ve mermerin değil; gastronominin de başkentidir. Bu kimlik, kentimizin sürdürülebilir büyümesine güç katı­yor” ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında gerçekleştiri­len etkinlikler ve Guinness rekoru de­nemeleri, şehre yalnızca turistik ilgi değil, aynı zamanda ekonomik canlılık da kazandırdı. Festivalde 25 metreka­relik dev tavada; 1 ton sucuk ve 15 bin yumurta ile hazırlanan sucuklu yu­murta, Guinness Dünya Rekorlar ki­tabına girdi. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, otellerden restoran­lara, yerel üreticilerden esnafa kadar geniş bir yelpazede ekonomik katkı sundu. Uzmanlara göre GastroAfyon, önümüzdeki yıllarda şehrin marka de­ğerini artırarak gastronomi turizmi üzerinden daha büyük bir ekonomik potansiyeli ortaya çıkaracak.