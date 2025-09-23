Afyonkarahisar’ın ekonomisine gastronomi gücü eklendi
Afyonkarahisar, bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali ile yalnızca mutfak kültürünü değil, ekonomisini de güçlendiriyor.
Hayati ARIGAN
UNESCO’nun “Gastronomi Şehri” unvanına sahip kent, festival aracılığıyla hem turizm hem de hizmet sektöründe önemli bir ekonomik hareketlilik yaratıyor. Zafer Kalkınma Ajansı Afyonkarahisar İl Koordinatörü Osman Köprücüoğlu, gastronomiye yapılan yatırımların kent ekonomisinde belirleyici rol oynadığını vurgulayarak, bugüne kadar 8 projeye yaklaşık 52 milyon 100 bin TL destek sağlandığını açıkladı. Bu desteklerle toplamda 170 milyon TL’lik yatırımın hayata geçirildiğini belirten Köprücüoğlu, “Bu rakamlar, gastronominin Afyonkarahisar için nasıl stratejik bir değer yarattığının somut göstergesidir” dedi.
170 milyonluk yatırım
Kentin hizmet sektörü de gastronomi yatırımlarının etkisiyle dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Köprücüoğlu, 2023’te hizmet sektöründe yüzde 9,1’lik büyüme gerçekleştiğini belirterek, “30 milyar TL’lik hacme ulaşıldı. Bu büyümede gastronomi sektörünün payı çok büyük” diye konuştu. Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan ise Afyonkarahisar’ı ‘tarihle mayalanan şehir’ olarak tanımlarken, “GastroAfyon’un sayesinde şehirde farklı sektördeki esnaf dükkânını kapatıp, yöresel gıda ve yemeklerin satıldığı mekânlara çeviriyor. Festival her geçen yıl artan ilgiyle şehre ekonomik değer katıyor” diye konuştu.
Guinness Dünya Rekoru kırıldı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, gastronomi vizyonunun kente yeni yatırımlar ve iş imkânları yarattığını belirterek, “Afyonkarahisar artık yalnızca tarih, termal ve mermerin değil; gastronominin de başkentidir. Bu kimlik, kentimizin sürdürülebilir büyümesine güç katıyor” ifadelerini kullandı.
Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve Guinness rekoru denemeleri, şehre yalnızca turistik ilgi değil, aynı zamanda ekonomik canlılık da kazandırdı. Festivalde 25 metrekarelik dev tavada; 1 ton sucuk ve 15 bin yumurta ile hazırlanan sucuklu yumurta, Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdi. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, otellerden restoranlara, yerel üreticilerden esnafa kadar geniş bir yelpazede ekonomik katkı sundu. Uzmanlara göre GastroAfyon, önümüzdeki yıllarda şehrin marka değerini artırarak gastronomi turizmi üzerinden daha büyük bir ekonomik potansiyeli ortaya çıkaracak.