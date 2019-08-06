Afyonkarahisar’ın temmuz ihracatı, 2018’e göre yüzde 10.9 arttı

06 Ağustos 2019

ÖMER FARUK MAVİ/AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın temmuz ayı ihracatı hakkında bilgiler veren Serteser, “İlimizin temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.9 artmıştır. 2018’in temmuz ayında 28 milyon 446 bin dolar olan ihracatımız, bu yıl temmuz ayında 31 milyon 542 bin dolara çıktı. İhracatımızın yükselmesinde mermer sektörünün yanı sıra çimento ürünleri ile otomotiv sektöründeki artış rol oynadı” şeklinde konuştu.

7 ayda 200 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirildi

2019’un ilk 7 aylık diliminde ihracatın bir miktar gerilediğini belirten Serteser, “2019’un ilk 7 ayında ihracatımız yüzde 1.04 gerileyerek 199 milyon 665 bin dolar olmuştur. 2018 yılının ilk 7 ayında ihracatımız 201 milyon 772 bin dolardı. Bu düşüşte Irak’ın Türkiye’den yumurta alımını durdurması en büyük etken olarak görülüyor. Yumurta sektöründeki özel durum nedeniyle ihracatta yaşanan gerilemeyi, diğer sektörlerin bertaraf ettiğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

2018 yılının temmuz ayında Afyonkarahisar’dan 75 ülke ve 3 Serbest Bölge’ye ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden Serteser, “Bu yıl temmuz ayında 77 ülke ve 2 Serbest Bölge’ye ihracat gerçekleştirildi. 2019’un temmuz ayında ilimizden yapılan ihracatta ilk sırayı 6 milyon 793 bin dolarla Çin Halk Cumhuriyeti aldı. Amerika Birleşik Devletleri’ne 4 milyon 824 bin dolarlık, Fransa’ya da 2 milyon 256 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi” diye ekledi.

Lokomotif sektör mermer

Afyonkarahisar ihracatının önde gelen sektörlerine değinen Serteser, “Çoğunluğu mermer olan madencilik ürünlerinin ihracatı temmuz ayında yüzde 23 artarak 21 milyon 621 bin dolar oldu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe yüzde 67.9’luk bir düşüş yaşanmasına rağmen 2 milyon 333 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde ise ilimizden 1 milyon 817 bin dolarlık ihracat yapıldı. Otomotiv endüstrisinde de 1 milyon 525 bin dolarlık ihracata imza atıldı” dedi.

Afyonkarahisar 30’ncu sırada

Afyonkarahisar, ihracat yapan iller listesinde geçen yılki konumunu koruyarak 30’ncu sırada yer aldı. İstanbul 6 milyar 414 milyon dolar ile birinci, Bursa 1 milyar 315 milyon dolar ile ikinci ve Kocaeli 1 milyar 309 milyon dolar ile ihracat ile üçüncü oldu.

Afyonkarahisar’a komşu illerin ihracat durumu ise şöyle:

Manisa 358 milyon 427 bin dolarlık ihracat ile 8’nci.

Denizli 280 milyon 47 bin dolarlık ihracat ile 9’ncu.

Konya 173 milyon 358 bin dolarlık ihracat ile 12’nci.

Eskişehir 97 milyon 260 bin dolarlık ihracat ile 16’ncı.

Isparta 34 milyon 786 bin dolarlık ihracat ile 28’nci.

Kütahya 25 milyon 147 bin dolarlık ihracat ile 34’ncü.

Uşak 21 milyon 144 bin dolarlık ihracat ile 37’nci.

Burdur 19 milyon 846 bin dolarlık ihracat ile 38’nci.