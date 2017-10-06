Ağaoğlu: Enerji ve turizmde büyüyeceğiz

06 Ekim 2017

Ağaoğlu'nun konut ve AVM'den oluşan "Çekmeköy Park" projesinin lansmanında konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, "Sadece Türkiye'de değil, dünyada sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Satışlarda bir yavaşlamanın olduğu doğru. Bunu aşmanın yolu 'satamıyorum' diye ağlamak yerine fedakarlık yapmak" dedi.

Ağaoğlu, "Arsayı 20 yıl önce almıştım. Arsayı bugün almış olsam, projeyi bu fiyatlarla yapamazdık. Bu projeden çok büyük kâr elde etmeyeceğiz. Bizim kârımız, kendi malımız olduğu için arsayı nakde dönüştürmek" diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgiye göre, 738 daire ve bir AVM'den oluşacak karma projenin toplam yatırım değeri 1 milyar lira civarında olacak. Projede konut fiyatları 446 bin ila 1.72 milyon lira arasında değişecek.

Lansman öncesinde bir haftada 150 dairenin üzerinde satış yaptıklarını, bu ay içinde 738 dairenin tamamının satışını tamamlamayı beklediklerini söyleyen Ağaoğlu, kasım itibarıyla Ankara Dikmen'deki bir karma projenin daha lansmanını yapacaklarını belirtti. Ağaoğlu, Trabzon'da da bir proje için yer baktıklarını söyledi.

"Ağaoğlu'nun toplam kurulu gücü 250 MW olacak"

İnşaatın yanı sıra diğer sektörlerde de büyüme planları bulunduğunu belirten Ağaoğlu, "Bizim amiral gemimiz inşaat olmaya devam edecek. Enerjide de iddialıyız. Şu anda rüzgarda, hidroda çalışan tesislerimiz var. Yalova bitiyor, oradan Bandırma'ya geçtik. Diğer sektörlerde de fırsatları kolluyoruz. Enerji ve turizmde de büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu. Ağaoğlu, enerjide bu ay içinde Yalova'da rüzgar enerjisi yatırımını devreye alacaklarını belirterek, önümüzdeki hafta bakanlık kabulünün yapılacağını söyledi.

Ağaoğlu Topluluğu'nun enerji yatırımlarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Ağaoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Yalova rüzgar santrali 68 MW, ardından hayata geçirilecek Bandırma rüzgar santrali 108 MW, Eskişehir santrali de 40 MW büyüklüğünde. Ağaoğlu'nun enerji yatırımlarının toplam kurulu gücünün 2019 yılında 250 MW olması öngörülüyor.

Ağaoğlu Şirketler Grubu, turizm sektörü yatırımları kapsamında ise eylül ayında Bodrum'da 12 milyon metrekarelik turizm şehri yatırımı için Çinli ve Hong Konglu yatırımcılarla ön protokol imzalamıştı. Ali Ağaoğlu, söz konusu yatırım süreciyle ilgili soru üzerine, "Bodrum'daki inşaat planları üzerinde çalışıyoruz. Turizm şehri planlıyoruz. Görüşmelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. 2018'de orada kazmayı vururuz diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Reuters