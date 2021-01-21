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Ağaoğlu ve Güldağ, faiz kararını yorumladı: TCMB yüksek faiz seviyesini koruyacak

Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ Şans Sohbetleri'nde bu hafta sıcağı sıcağına Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası, 2021 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısında yüzde 17 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi. 

TCMB sıkı para politikasına, enflasyonda kalıcı düşüş olana kadar ‘uzun bir müddet’ devam edeceğini vurguladı.

Gazeteci Hakan Güldağ ile Ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı.

 

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