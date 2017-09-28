Ağbaba, üretici borçlarının affı için kanun teklifi verdi

28 Eylül 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, üreticilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ,elektrik dağıtım şirketlerine olan her türlü borç faizlerinin bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesi ve ana paranın faizsiz olarak 12 eşit taksit halinde ödenmesi hakkında bir kanun teklifi verdi.

Ağbaba kanun teklifinde son yıllarda Türkiye genelindeki kuraklığın tahıl ve bakliyat üreticilerini,don, dolu ve sel felaketlerinin ise meyve ve sebze üreticilerini büyük bir ekonomik krize soktuğunu belirterek, üreticilerin borç faizlerinin silinip, ana paranın taksitler halinde ödenmesini istedi.

Türkiye'nin can damarı sektörlerden biri olan tarım sektörünün, yıllardır üvey evlat muamelesi gördüğünü belirten Ağbaba, "1982 yılında ilk kez mercimek sattığımız Kanada, 2016 yılında Türkiye'nin tükettiği mercimeğin yüzde 81'ini tek başına Türkiye'ye satar hale gelmiştir. Türkiye bugün Mısır, Etiyopya, Bangladeş ve Çin'den kuru fasulye, Brezilya'dan nohut, Yunanistan'dan pamuk, Avusturalya'dan pirinç, Angola'dan saman, Ukranya'dan arpa, ABD'den buğday ithal etmektedir" ifadelerine yer verdi.

2002 yılında çiftçilerin banka borçlarının 5.1 milyar lira iken, 2016 yılı sonunda bu rakamın 73.4 milyar liraya yükseldiğini de dile getiren Ağbaba 14 kattan fazla artan çiftçi borcunun sebebinin, ithal ürünlerle rekabet edemeyen, kendi ürettiği ürünlerden geçimini sağlayacak kadar gelir elde edemeyen çiftçilerin çareyi kredi kullanmakta bulmasından kaynaklı olduğunu söyledi.