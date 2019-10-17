Ağbal: 2020 bütçe açığı 139 milyar olarak öngörüldü

17 Ekim 2019

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Ağbal, 2020 yılında bütçe açığı tahminini ise 138,9 milyar TL belirlediklerini aktardı.

Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Mali disiplin ekonomi politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biri.

* Bütçe dengesinin hedefler içinde kalması temel amacımız olacak

* 2020 yılının bütçe politikasının en önemli hedeflerinden biri enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde tesisi olacaktır.

* İç tasarruflarımızın artırılması, finansal istikrarımızın güçlendirilmesi önemli önceliklerimizden birini oluşturacak



Bütçe açığı tahmini 138,9 milyar lira

* 2020 yılında bütçe açığı 138,9 milyar TL olarak öngörüldü. 2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür. Bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak tahmin edildi.