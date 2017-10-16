Ağbal, bütçede 2018 hedeflerini açıkladı

16 Ekim 2017

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

Gelecek yıl yurtiçi talebin sürüklediği, ihracatın pozitif katkı verdiği bir büyüme hedeflendiğini kaydeden Ağbal, "Kamu maliyesi, mali alanı kullanarak mali disiplinden vazgeçmeyerek büyümeye destek veriyor, 2018-2020'de de tüm göstergeler genişlemeci mali politikaların devamı olacak" dedi.

Anayasa gereği 17 Ekim’e kadar Meclis’ sunulması gereken 2018 yılı bütçesi Meclis’e bu hafta gönderiliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Plan Bütçe Komisyonu’na bütçenin sunumunu 24 Ekim’de yapacak. 30 Ekim Pazartesi gününden itibaren ise Plan Bütçe Komisyonu’nda yaklaşık bir ay sürecek olan bütçe görüşmeleri başlayacak.

Bütçe açığının OVP'de öngörüldüğü gibi 65,9 milyar lira olmasının beklendiğini bildiren Ağbal, önümüzdeki yıl bütçe giderlerinin 762,8 milyar lira, bütçe gelirlerinin de 696,8 milyar lira olarak planlandığını belirtti. Ağbal'ın verdiği bilgilere göre, 2018'de vergi geliri hedefi 599,4 milyar lira; 2018 yılında faiz dışı fazla da 5,8 milyar lira.

"100 liranın 22 lirası eğitime"

Ağbal, "2018 bütçesinde en büyük payı her zaman olduğu gibi eğitime ayırıyoruz. Eğitime ayırdığımız kaynağı 134 milyar liraya çıkartıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız” dedi. Ağbal, 2018 yılında Sağlık Bakanlığı bütçesinden şehit hastaneleri için 2,6 milyar TL ayrıldığını duyurdu.

Taşeron işçi düzenlemesi

Naci Ağbal, torba yasaya konulacak tedbirlerin mali etkileriyle ilgili bugün Komisyon'a bilgi vereceğini bildirdi. Bakan Ağbal, taşeron işçi düzenlemesi ile ilgili olarak, "EKK ve Bakanlar Kurulu'nda bu konu ile ilgili çalışmaları bir araya getirmek suretiyle, kapsamlı bir çözüm paketi oluşturmayı hedefliyoruz. Bakanlıklar olarak değil, hükümet olarak düzenleme yapacağız" diye konuştu.

Ağbal, eylül ayında faiz hariç giderlerin geçen yılın aynı dönemine göre nominal bazda azaldığını ifade etti.

En düşük memur maaşı 2830 TL olacak

Bakan Ağbal, 2018 yılı başında en düşük memur maaşının 2830 TL'ye çıkmış olacağını duyurdu.

Eylül ayı bütçe verileri açıklandı