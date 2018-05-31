Ağbal: Kurumlar vergisi her an düşürülebilir

31 Mayıs 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, gündemdeki ekonomi konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ağbal, Bloomberg HT televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "Türkiye'de kurumlar vergisi oranı düşecek, uluslararası rekabette kurumlar vergisi oranı önemli bir faktör. Bakanlar Kurulu her an bu düzenlemeyi geri alıp, kurumlar vergisini yüzde 20'ye düşürebilir" ifadelerini kullandı.

Kurumlar vergisi geçtiğimiz yıl 2 puan artırılmış, Ağbal konu üzerine o dönem yaptığı değerlendirmede, “Sadece geçici olarak yaptığımız bu düzenlemeyi imkan bulursak eski haline getireceğiz. Kalıcı bir düzenleme değil. Mali alanımız olduğu anda o vergi artışından vazgeçeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.