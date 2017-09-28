Ağbal: Temel öncelikler büyüme ve istihdam

28 Eylül 2017

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Finans Zirvesi'nin ikinci gününde bir konuşma gerçekleştirdi.

Ağbal, küresel konjonktürde olumlu gelişmelerin art arda geldiğini ifade etti.

İhracatın bu yıl ekonomiye net katkı sağlayacağını söyleyen Ağbal, "Tüketim canlı, yıl sonunda ihracat hedeflerinin üzerinde gerçekleşecek" dedi.

Ağbal, "Ülkenin orta ve uzun vadede büyüme hikayesine olumlu katkı sağlayacak hükümet reformunu önemli bir parametre olarak dikkate aldık. Maliye politikasını önemli bir politika aracı olarak kullandık. Ekonomik göstergeler son derece cesaret verici" diye konuştu.

OVP'deki büyüme tahminini değerlendiren Ağbal, "Yüzde 5,5 üzerinde büyüme tahminleri de var, ancak ihtiyatlı tahminler yapmayı tercih ediyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan Ağbal ayrıca, "Temel öncelikler daha fazla büyüme, istihdam ve 2017'de yakaladığımız ekonomik istikrarın program döneminde devamı" ifadesini kullandı.

Ağbal, "Finans sektörüne iyi bir haberim yok. Finans sektörü üzerindeki kurumlar vergisini 2 puan artırdık, açıkcası ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasında finans sektörünün böçyle bir vergi yüklünü katlanabilir ve sürdürebilir gördüğümüzü söyleyeyim" dedi.

Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu