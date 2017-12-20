Ağbal'dan 'taşeron' açıklaması

20 Aralık 2017

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmelerine devam ediliyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarının üçüncü maddesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Varlık Fonu'nun Başbakanlığa bağlı olduğuna dikkati çeken Ağbal, fonun yatırım programının hazırlanması ve organizasyon yapısının oluşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ağbal, 2018 yılı için 20 bin öğretmen atamasının planlandığını anımsatarak, 2018'deki toplu sözleşmeyle öğretmenlerin refahının artacağını dile getirdi.

Bitcoin ile ilgili bir soru üzerine Ağbal, "Bitcoin konusunda gerek Merkez Bankası gerek Hazine Müsteşarlığı gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Maliye Bakanlığı, bu konuyu teknik açıdan çalışıyorlar. Bir noktaya geldiğinde kurumlar arası ortak bir değerlendirme yaparak, bu konudaki hem hukuki altyapıyı hem de bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaparız." şeklinde konuştu.

Taşeron işçilere yönelik yapılacak düzenlemeyle ilgili soru üzerine de Ağbal, şunları söyledi:

"Şu anda taşerondan kamuya geçiş ile ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığımızla birlikte iki bakanlık, yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. İnşallah tüm taşeron firmalarda çalışan vatandaşlarımızın, bekledikleri ve bir an önce de hayata geçmesini istedikleri bu düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz."

Ağbal'ın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlemenin Meclise gelmesi halinde her türlü olumlu katkıyı yapacaklarını belirtti.

Altay, düzenlemenin KHK ile yapılmasının, içinde barındıracağı kimi adaletsizliklere yargı yolunu kapatacağı için daha büyük sorunlara yol açacağını savundu.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, tasarının 3. maddesine ilişkin konuşmasında 80 milyon vatandaşın, bütçenin kendileri için ne ifade ettiğinin merakı içinde olduğunu söyledi.

Tüm, "Sizin, 'Ekonomi büyüyor' sözleriniz halka inandırıcı gelmiyor. Halkın ekonomisi büyüdü mü? Hayır. Vatandaşın geçim derdi çözüldü mü? Hayır. Bu bütçe vatandaşın değil, yandaşın, rantçının tefecinin, faizcinin bütçesidir." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının uygulamalarını ve bütçeden aldığı payı da eleştiren Tüm'ün konuşmasında, "Alevilerin yurttaş olarak görülmediği" yönündeki sözlerine, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı tepki gösterdi.

Bahçekapılı, yurttaşlar arasında bir ayrım varmış gibi konuşulmasını doğru bulmadığını, bu tür söylemlerin birlik ve beraberliğe aykırı olduğunu kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Tüm'ün konuşmasını eleştirerek, Türkiye'de tüm yurttaşların eşit ve aynı haklara sahip olduğunu söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan sıkıntılara rağmen ekonominin büyüdüğünü ve yatırımlarını sürdüğünü belirtti.

2018 bütçesinin yatırım ve istihdamı desteklediğini ifade eden Türkoğlu, Türkiye'nin içine kapalı bir ülke olmadığını, dışarıya açıldığını ve mazlumlara el uzattığını vurguladı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise gelirde, adalette, ekonomide, vicdanda, siyasette, toplumsal psikolojide, kadın ve erkek eşitliğinde dengenin bozulduğunu savunarak, "Bu bütçe halkın değil zenginlerin ve sarayların bütçesi." şeklinde konuştu.

Halkın bütçesinin hazırlanmasını isteyen Yıldız, bunun için öncelikle asgari ücretin 2 bin lira yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA