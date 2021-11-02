Agflasyon tartışmaları bir kez daha gündeme geldi. Tarım ve gıda fiyatlarının artması ile gündeme gelen agflasyon pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki agflasyon nedir, neyi ifade eder?

Agflasyon nedir?

Agflasyon, gıda ve endüstriyel tarım ürünleri fiyatlarında iler düzeyde bir artışı tanımlamak amacıyla ilk olarak 2007 yılında Merrill Lynch ve 2008 başlarında Goldman Sachs tarafından kullanılmıştı.

Agflasyon kelimesi tarım (agro) ve enflasyon kelimelerinin birleşimiyle türetilmiştir. Gıda, biyoyakıt gibi mahsullere yönelik talebin artması ve bunun sonucunda mal ve hizmetlerin fiyatlarının hızlı şekilde artmasını tanımlamak amacıyla kullanılan agflasyon yüksek olduğunda bu ürünleri almak için daha fazla ödeme yapmak gerekir.

Agflasyon meydana gelmesi, insanların gelirinin önemli bir bölümünü gıdaya harcadığı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, agflasyonun gıda güvenliğini tehlikeye sokabilir ve toplumsal huzursuzluğa neden olabilir.