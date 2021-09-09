AGİ ne kadar oldu? 2021 yılında asgari ücret kaç TL?

Türkiye'de asgari ücret karşılığında çalışan çok sayıda insan bulunuyor. Bu nedenle asgari ücret tutarı da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Asgari ücret ile birlikte belirlenen bir diğer ödeme ise Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oldu. Düzenlemeye göre, en düşük AGİ 268,31 Türk Lirası oldu.

2021 AGİ ne kadar?

En düşük AGİ tutarı 268,31 TL olurken, en yüksek AGİ ödemesi ise 456,13 TL oldu.

İşte 2021 yılı güncel AGİ tablosu:

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Asgari ücret ne kadar?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 21,56 oranındaki artışla birlikte brüt 3 bin 577 Türk Lirası oldu. Net asgari ücret ise 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.