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Ağır ticari araç satışlarında 2024'te %10'luk düşüş yaşandı

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre 2024 yılı, ağır ticari araç pazarında %10'luk bir düşüş yaşadı. Aralık ayında satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 azalarak 5 bin 224 adede geriledi. Ancak, 16 ton altı kamyon satışlarında %28'lik bir artış görüldü.

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Ağır Ticari Araçlar Derneği'nin (TAİD) yayınladığı "Ağır Ticari Araçlar Basın Bülteni 2024 Aralık Ayı" bültenine göre 2024 yılı, ağır ticari araç pazarında 2023 yılına kıyasla %10’luk bir daralma yaşandı. Geçen yıl toplam 39 bin 958 araç satıldı.

Rapora göre, çekici satışları %25 azalarak 18 bin 399 adet olarak kaydedildi. 16 ton ve üzeri kamyon satışları ise %8 artış göstererek 14 bin 848 adede ulaştı. 16 ton altı kamyon satışları da %11 oranında artarak 6 bin 711 adede yükseldi. Geçen yıl, semi-treyler araç pazarındaki satışlar %43 oranında düştü ve toplam 8 bin 331 adet satıldı.

Ağır ticari araç pazarı aralıkta geriledi

2024 yılı aralık ayında ağır ticari araç pazarı, 2023 yılı aralık ayına göre %3 azalarak 5 bin 224 adete geriledi. Aralık ayında çekici satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 düşerek 2 bin 246 adete indi. 16 ton ve üzeri kamyon satışları ise %11 oranında azalarak bin 825 adet olurken, 16 ton altı kamyon satışları %28 artarak bin 153 adete yükseldi.

Ağır ticari araç pazarı (16 ton ve üzeri kamyon/çekici), son 10 yılın Aralık ayı ortalama satışlarına göre %14 artış gösterdi. Çekici satışları, son 10 yılın Aralık ortalamalarına göre %7 artarken, kamyon satışları %23 oranında bir yükselme gösterdi. Toplam semi-treyler araç pazarı, Aralık ayında %5 oranında azalarak 988 adetle tamamlandı.