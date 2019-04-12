Ağır ticari pazarı yüzde 63 daraldı

12 Nisan 2019

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre, ağır ticari araç pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 63 daraldı.

Ocak-mart döneminde pazarda toplam satışlar 1.381 adette kaldı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3.821 olmuştu. İlk çeyrekte 481 adet çekici, 922 adet kamyon satışı gerçekleşti.

Hafif ticari satışları ise aynı dönemde 5.817 adet oldu. Bu geçen yıla göre yüzde 51 düşüşe işaret ederken, geçen yıl satışlar 11.764 adet seviyesinde gerçekleşmişti.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan TAİD Genel Başkanı İlhami Eksin, pazarın toparlanacağına inandıklarını söyledi.

Eksin, "Gerek döviz kurlarındaki dalgalanmalar gerekse de yerel seçimler taleplerin ötelenmesine neden oldu. Şimdi yakın bir zamanda seçim olmayacak. Yılın ikinci yarısından itibaren, olağanüstü gelişmeler yaşanmadığı sürece pazarın kademeli olarak artacağına inanıyoruz" diye konuştu.