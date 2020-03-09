Ağır ticari satışları yüzde 172 arttı

09 Mart 2020

Aysel YÜCEL

Düşük faiz oranları, dövizin seyri ve ekonomik büyüme beklentileri, otomotivde tüketicinin talebini öngörülerin de üzerinde hızlandırdı. İlk iki ayda otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 90 arttı. Bu dönemde en fazla artış ise son dört yılda yüzde 80’in üzerinde kayıp yaşayan ağır ticaride oldu. Ekonominin nabzını tutan 16 ton ve üzeri kamyon pazarı ilk iki ayda yüzde 172 arttı. Bu yüksek artış oranı baz etkisi kaynaklı olsa da hızlı toparlanma sektöre umut verdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), geçen hafta 2020 Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı rakamlarını açıklamıştı. Buna göre 2020 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 89.44 artışla 47 bin 122 adet oldu. Yılın ilk iki ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 89.55 artarak 74 bin 395 adet olarak gerçekleşti.

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) Başkanı İlhami Eksin, ağır ticari araç pazarındaki satış rakamlarını ilk kez DÜNYA ile paylaştı. Eksin, şubat ayında 16 ton ve üzeri bin 156 adet kamyon ve çekici satıldığını belirterek, “İlk iki ayda toplam bin 516 adet ile geçen yıldan yüzde 172 oranında daha fazla satış gerçekleştirdik. Müşterinin ihtiyacı olan tip ve modelde aracı müşteri ocak ayında satıcı stoklarında bulamadı.Geçen yıl stok maliyetinden zarar gören markalar düşük stokla girmeyi tercih etti. Yıl sonunda toplam pazarın 12 bin adedi aşmasını bekliyoruz. Geçen yıl bu oran 7 bin 444 olmuştu. Ancak sektör ortalamasının 25 bin adet olduğu düşünüldüğünde henüz satışlarda istediğimiz seviyelerin çok gerisindeyiz” diye konuştu. Eksin, treyler pazarında da talabin hızlandığına dikkat çekti.

"Hala % 50 kapasitedeyiz"

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, ağır ticaride satışların iyi gittiğini ancak, rakamların hala sektör ortalamasının çok gerisinde olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Ağır ticaride ilk iki ay gayet iyi, Yalnız bu durum baz etkisinden kaynaklanıyor. 2019 cumhuriyet tarihinin ikinci en düşük pazarı oldu. Dolayısıyla geçen yıl ile karşılaştırdığımızda iyi bir pazar olduğunu görüyoruz. Ancak bu satışların normal seviyelere çıktığı anlamına gelmiyor. Hala üretim kapasitesinin, bayi kapasitesinin yüzde 50’sindeyiz. Umuyoruz ki bu tempo ile devam ederiz. Dibi gördük, tekrardan yukarı çıkmayı umuyoruz. Ağır ticarideki bu talep artışı, ekonomi için de önemli bir veri. Çünkü ağır ticari ekonominin nabzı. Son çeyrekte yüzde 6 büyüme, kamyon pazarına hemen etkisini gösterdi. Şubatta geçen yılın aynı dönemine göre kamyonda yüzde 200 büyüme oldu. Bu da üretim faaliyetinin tüketim faaliyetinin ve ithalatın tekrardan canlandığının bir göstergesi.” Otomobil tarafında da talebin yüksek olduğuna dikkat çeken Sülün, “Faizlerin düşmesi, dövizin belli bir koridorda stabil gitmesi satışlara olumlu yansıdı. Ancak yılsonu tahmini yapmak kolay değil. Çünkü burada birçok farklı parametre var. Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra bir de virüs paniği var. Bu durum turizm için endişe yaratıyor? Ama yine de 2020’nin daha iyi bir yıl olacağını öngörüyoruz" dedi.

OTOMOBİL MARKALARI 'STOK OLSA DAHA ÇOK SATARDIK' DİYOR



2020 yılına stoksuz giren markalar, ‘araç olsa daha fazla satardık’, mesajı vererek, talebin beklentinin de üzerinde arttığına vurgu yapıyor. Fiat’tan sonra diğer bazı markalar da yıl sonu pazar beklentisini yukarı yönlü revize ederek 700 bine çıkardı. Sektör, sıfır araçta yaşanan tedarik sorununun ise en geç nisan ayı itibariyle aşılmasını bekliyor.



"YERLİ OLMANIN AVANTAJINI YAŞADIK"



Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, stok krizinin yaşandığı 2020’de yerli üretim yapmanın avantajlarını yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi: “2019’un son çeyreğinde kamu bankalarının kredi faiz destek kampanyası ve düşen kredi faizleri ile birlikte canlanan otomotiv piyasasında birçok marka mevcut talebi karşılayamadı. Bu da 2020’ye ötelenmiş bir talep ile girmemize neden oldu. Otomotiv sektörünün geleneksel modelinde aralık itibari ile gerçekleştirilen yüksek satışları takip eden ocak ve şubat ayları, talep açısından nispeten sakin geçerdi. Bu yıl, 2019’dan sarkan ve karşılanamayan talebin de etkisi ile bu ezber bozuldu ve düşük stok seviyeleri, ivmelenen talebi karşılayamadı. Otomotiv ekosistemi geniş bir tedarik zincirine bağlı olduğu için; aniden yükselen talebe hızlı cevap verecek bir yapısal forma sahip değil. Kaldı ki, ithal araçların lojistik süreleri de göz önünde bulundurduğunda üretilen bir aracın showroom'larda yer alması en az 1 ay demek. Renault MAİS olarak hem OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen yerli modelleri hem de ithal modelleri bünyemizde barındırdığımız için, araç bulunabilirliği noktasında, rakiplerimize göre daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. İlk 2 ayın sonucunda elde ettiğimiz yüksek pazar payı da bunu doğrular nitelikte. Şubat ayında müşterilerimizle buluşturduğumuz Yeni Clio’nun gördüğü yüksek ilgiye cevap verebilmek için yoğun mesai harcıyoruz.“



"EKSTRA ARAÇ ALMAK İÇİN YOĞUN ÇALIŞIYORUZ"



Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hızlanan talebi karşılamak için yurt dışından daha fazla araç getirmeye çalıştıklarını belirterek, pazara yönelik şu açıklamalarda bulundu: "Toyota Türkiye olarak planımızı Ağustos’ta yaparız ve bir sonraki yılın siparişini en geç Eylül başında vermiş oluruz. Koşullardaki bu değişimi kimse öngöremediği için, hızlıca hedeflerimizi yeniden revize etmek için çalışmaya başladık. Bu doğrultuda bize tahsis edilen araçlar dışında ekstra araç almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Artan taleplere karşılık daha fazla hibrit otomobil alırsak halihazırda 50-55 bin adet satabilecek potansiyelimiz bulunuyor. Bu dönemdeki talep yoğunluğunun yıl sonu adetlerine yansıması durumunda 2020’de 550-600 bin adetlik toplam satış rakamlarından bahsetmek mümkün olacaktır. Faizlerin aşağıda tutulması, taleplerin artmasını ve satışa dönüşmesi kolaylaştırıyor. Ayrıca pazardaki araçların eskimiş olması da dikkate alındığında, filo şirketleri tarafında büyük talepler söz konusu oluyor. Dövizdeki dalgalanmalar, faiz oranlarının yüksek olması ve sıfır araç fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ortalama 3 yıl olan filo pazarındaki yenileme süreci 5 yıla çıktı ve mevcutta bunların büyük bir bölümü artık değiştirilme zamanına ulaştı. Henüz yılın başında olmamıza rağmen, özellikle hibrit bilinirliğinin artması ve buna bağlı olarak filo tercihlerinin hibrit araçlara yönelmesinin etkisi ile mevcutta satışa dönüşebilecek, hazırda bekleyen 16 bin adetlik talep var. Artık tüm kurumlar karbon ayak izi konusunda çok daha bilinçli ve buna yönelik önlemler alıyor. Bugün itibarıyla hibrit talebimize karşılık bulabilsek, yarın hemen satabileceğimiz siparişlerimiz bulunuyor. 2020 model araçların önümüzdeki aylardan itibaren stoklara gelmeye başlamasıyla, yılın ikinci yarısında araç bulunurluğunda nispeten bir rahatlama olacak.”



"TALEPLERİ DENGELEYECEK TEDARİK NİSANDA SAĞLANACAK"



Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, birçok markada olduğu gibi Honda’da da yılın ilk 3 ayında talep fazlası yaşandığını ifade etti. Bu talep artışının sebebine değinen Kılıçer, “Ekim ayında devlet bankalarının sunmuş olduğu kredi destekleri ve özel bankaların da bu oranlara yakın rekabetçi oranlar sunması ile son 1,5 yıllık dönemde ötelenmiş alım kararlarının hayata geçmesi büyük rol oynadı. Ayrıca, halihazırda Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleri de alım iştahını artırdı. Her ne kadar 31 Aralık itibarıyla hurda indirimi sona ermiş olsa da ikinci elde de arza göre talep fazlalığı yaşandı. İkinci el araçların değerlenmesi ile sıfır araca yönelen araç sahipleri de bu talep artışında pay aldı. Yaşanan talep fazlasının ardından oluşan stok yetersizliklerini telafi etmek, talepleri karşılamak için piyasa beklentisi doğrultusunda hem 2020 satış öngörülerimizi hem de çalışmalarımızı revize ettik. Honda Türkiye olarak kriz döneminde bile modellerimize olan ilgi fazlaydı. Özellikle Civic modelimize o piyasa şartlarında bile yüksek talep vardı. Sektör oyuncularının artırdığı arz ve tüketici taleplerini dengeleyecek ürün tedarikinin sektör için de bizim için de nisan ayı gibi gerçekleşeceğini düşünüyoruz.”



"PLANLAMAMIZI 700 BİN ADEDE GÖRE YAPTIK"



Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım ise “Citroen olarak pazara olan inancımızı yüksek tutarak planlarımızı 700 bin adede göre yaptık. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi önümüzdeki aylarda da talebi karşılayacağımızı düşünüyorum” dedi.

"Nisanda herkes istediği aracı bulur"



Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Çin’de başlayan ve hızla diğer ülkelere yayılan koronavirüsün stok sorununun yaşandığı sektörde tedarik sıkıntısını artırdığını belirterek, “Biz ithalatı Avrupa’dan yapıyoruz. Avrupalının yan sanayi tedarikçisi de ağırlıklı olarak Çin. Ağırlıklı Çin olan yerde koronavirüs endişesiyle mal sevkiyatlarında ciddi manada sıkıntı var. Bu noktada koronavirüsün de ciddi etkisi var” diye konuştu. Piyasalardaki tedarik sorununun bu ay çözüme kavuşmasının beklendiğini ifade eden Şahsuvaroğlu, “Mart ayında bu iş çözülür, nisan ayına kalmaz. Nisan ayında herkes istediği aracı bulur” dedi.



'Siparişleri 700 bine göre planlayın!'



Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, Ocak ve şubat aylarının son 10 yıllık ortalamaların sadece yüzde 1.5 altında seyrettiğine dikkat çekerek, “Son 10 yılın ortalaması yıllık 803 bin adet olarak görülüyor. Bu rakamlar bize 2020 yılında pazarın 700 bin adedi geçeceğini gösteriyor. Öte yandan, faiz oranları, büyüme beklentileri ve tüketici talebi bu adedi destekler seviyede. Sektör yöneticilerine tavsiyemiz sipariş planlamalarını 700 bin adetlik pazara göre yapmaları yönünder. Bu yıl da tıpkı 2019’daki gibi pazar öngörülerini doğru yapan, pazar dinamiklerine hızlı reaksiyon gösteren markalar kazanacak” dedi.

Yerli üretici, VW’den tahtını geri aldı



Türkiye’de üretim yapan Renault, şubat ayında 7 bin 479 adet satışla liderliği Alman otomobil üreticisi Volkswagen’den (VW) alarak ilk sıraya yerleşti. Ardından 5 bin 894 adetle yine Türkiye’de de üretim yapan Fiat yer aldı. Volkswagen ise 4 bin 925 adetle üçüncü oldu. Hatırlanacağı gibi VW, ocak ayında gerçekleştirdiği yüksek satış adetleri ile 4 yıldan sonra ilk kez ocak ayında yerli markaları geçerek birinci marka olmuştu. Dacia Duster ise 2020 yılının ilk 2 ayını, gerçekleştirdiği 2 bin 116 satış adedi ve elde ettiği 14.8 segment payı (C-SUV) ile toplam SUV pazarının lideri olarak tamamladığını duyurdu. Dacia Duster, 2020 yılının ilk 2 ayında segment payını 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 17 artırırken, satış adedini ise yüzde 229 ile üç katından fazla yükseltti.