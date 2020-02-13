Ağır ticari, üs olmak için 'hafif destek' diyor

13 Şubat 2020

Aysel YÜCEL

Ağır vasıta sektörünün önde gelen dernekleri TAİD, TREDER ve ARÜSDER işbirliğinde ortak zirve düzenledi. Önceki gün İstanbul’da yapılan Ağır Vasıta, Treyler ve Üst Yapı Zirvesi’ne yoğun katılım dikkat çekti. Son dört yılda yüzde 80’e yakın daralan pazarda bu yıl toparlanmanın başladığı belirtilirken, sektör temsilcileri Avrupa’nın üretim üssü olabilecek bir potansiyele ve altyapıya sahip olduklarını vurguladı, destek taleplerini iletti.

Treylerci üvey evlat olmak istemiyor

Zirvenin açılışında konuşan Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şentürk, Türkiye’de üretilen treylerlerin 65 ülkeye ihraç edildiğine dikkat çekerek, “Taşımacılarımız yeni nesil treylerle daha fazla yük taşıyorlar. KDV indirimi kredi desteğinden ve hurda teşvikinden treylerlerin de dahil edilmesini istiyoruz. Üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz. Mevcut kapasitenin yalnızca 5’te birinin kullanılabiliyoruz. İşte bu yeteneklerimizle kapasitemizi kullanarak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük treyler üreticisi olmak istiyoruz” dedi.

Şentürk, sektöre sağlanacak desteklerin önemine vurgu yaparak, treyler pazarının kendine gelerek tekrar büyümeye başlaması için, otomobil ve ticari araçlara sağlanan kolaylıkların treylere de sağlanması gerektiğini söyledi. Şentürk, “Ülkemizin milli hedefleri doğrultusunda, üretim yapıyor ve uluslararası 100 yıllık şirketlerle rekabet ediyoruz. Yürüdüğümüz bu zorlu yolda, bizlere destek olacağınıza inanıyoruz” dedi.” dedi.

“Otomobile verilen desteği bekliyoruz”

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) Başkanı İlhami Eksin, ortalama 25 bin adet olan 16 ton ve üstü ağır vasıta pazarının son 4 yıldır daralma yaşadığını dile getirerek, “Geçen yıl pazar, 7 bin 500’lere kadar düştü. Oysa ki Türkiye çok büyük ve umut vadeden bir ülke. Biz yeniden 25 binli adetleri yakalayacağımıza inanıyoruz. Ancak diğer otomotiv sektörlerine verilen desteklerin bizim sektörümüze de verilmesini istiyoruz” dedi.

Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği (ARÜSDER) Derneği Başkanı Burhan Fırat da yaptığı konuşmada üç derneğin bir araya gelerek zirveyi gerçekleştirmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kürşad Tüzmen: Sektörün altyapısı var, sadece biraz destek gerekiyor

Eski Bakan Kürşad Tüzmen, sektörün hedeflerine ulaşabilmesi için bugün sadece hafif bir desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Sektörün zaten altyapısı var. Yüzde 80 düşüşler yaşayan sektörde canlanma başladı. 2020’de sektörün yüzde 40 artacağı söyleniyor. Eski rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Ağır taşıma sektöründe kilogram değeri binlerce dolar olan ürünler ihraç ediyorsunuz. Bu çok önemli” diye konuştu.

Kamyon pazarında üç yılda normale dönüş bekleniyor

TAİD, TREDER ve ARÜSDER’in işbirliğiyle Ağır Vasıta, Treyler ve Üst Yapı Zirvesi kapsamında “Ağır Vasıta Sektörünün Mevcut Durumu ve Geleceği” oturumu düzenlendi. Moderatörlüğü ise TAİD Başkanı İlhami Eksin’in yaptı. Sektör temsilcileri pazara yönelik şu değerlendirmelerde bulundu.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt: Geçtiğimiz 4 yıldaki pazardaki bu daralmanın etkileri farklı şekilde oluyor. 2015’te yaklaşık 40 bin adetlerde olan 16 ton üstü pazar 8 bin 800 adetlere kadar geriledi. Kamyon ve treyler pazarı bundan daha fazla daraltmaz, artık çıkış olur diye düşünüyoruz. Artık kamyon pazarı açısından barometre güneşli günleri gösteriyor diye düşünüyorum. Gelecek 5 yılı olumlu görüyoruz. Türkiye kamyon pazarının 3 yıl içinde normal seviyesine geri döneceğini düşünüyoruz. Çekici segmentindeki toparlanmanın yurtiçi nakliyeden gerçekleşmesini bekliyoruz. Bence sektörün en büyük konusu regülasyonlar. Toplam sahip olma maliyeti, bağlantılı kamyonların bir yere koyuyorum. Bizim önümüzdeki en büyük konu karbon emisyonun sınırlandırılması. Şehir içi dağıtımda elektrikli kamyonları daha sık göreceğiz.

Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören: Pazarda düşüşler oldu. 16 ton üstü segmentte çekici tarafında gidilecek yol olduğunu düşünüyorum. Çekici de büyüme potansiyeli var. Sektördeki bu potansiyeli bu yıl göreceğimizi öngörüyoruz. Gerçekten de ekonominin göstergesi kamyon pazarı oluyor. İlk duran ve ilk çıkan kamyon pazarı oluyor. Biz bu pazara ve sektöre güveniyoruz bu nedenle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bizler satış ve satış sonrası organizasyonlarımızı desteklemeye devam etmemiz gerekiyor” dedi.

Iveco Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak: 2018’den başlayan çok ciddi bir diyetten çıktık. Sürekli kurları takip ediyoruz. Buradaki esas hikaye risk ve tereddüt. Buradaki tereddüt yatırımları etkiliyor. 2019’da kur biraz daha stabildi. Artık bu diyetin sonuna geldiğimiz düşünüyorum. Beklentimiz 2020’de daha iyi bir pazar. Bu yıl 10 bin civarında bir pazar bekliyoruz. Bekleyen bir talep var. Bu eninde sonunda gündeme gelecek ve yatırıma dönüşecek. Genel itibariyle Aralık ve Ocak ayı bize ciddi bir ümmet verdi. 2021 çok daha iyi olacaktır. 5 yıl içinde alternatif yakıtlı araçlar öne çıkacaktır.

Kassbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken: Avrupa pazarı son 5 yılda çok ciddi bir artış sağladı. Geçen yıl düşüşe geçti. Ticaret hıçkırık tutuğunuda biz hapşırıyoruz. Avrupa’da özellikle inşaat ve belli miktarda yatırımlar devam ediyor. İhtiyatlıyız ama kötümser değiliz. Özel araçlarda talebin devam edeceğini düşünüyoruz. Tırsan olarak Avrupa’da en geniş ürün gamını sunarken, Türkiye’de aynı anda test ediyoruz. Türkiye çok önemli bir lojistik oyuncusu. öte yandan. İklim grevi küresel bir problem. Elektrikli ve diğer alternatifli araçlar öne çıkacaktır.

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu: Geçtiğimiz 4 yıl içinde pazar düştü. 7 bininin biraz üstündeki pazar gerçekten çok küçük. Temelde yurtiçi nakliye, uluslararası nakliye ve inşaat sektörü diye ayırdığımızda en fazla etkilenen inşaat oldu. İç nakliye de çok etkilendi. Uluslararası nakliye nispeten daha fazla ayakta kalmasına rağmen gerektiği seviyede Euro 6 yatırımı yeterli seviyede olmadı. Gelecekte önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Karbondioksit oranını düşürmek çok ciddi bir maliyet getirecektir. Alternatif yakıtlar çok önemli hale geliyor.

Üstyapıda teknoloji ve yeni pazarlar öncelik

“Üstyapı Sektörünü Bekleyen Fırsatlar” konulu panelde söktör, önceliklerini sıraladı: ARÜSDER YK Üyesi Orhun Özkan: Sektörün teknoloji yatırımları yapması gerekiyor. Bunun için ortak Ar-Ge merkezi kurulabilir. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü: Araç ile üst yapı ayrılmaz bir bütün olarak görülmeli. TSE Merkez Grup Başkanı Mustafa Uz: İstediğimiz kadar Ar-Ge yapalım, ürün geliştirelim standartlara göre ürün yapmazsak bu ürün sayılmıyor. TSE Belgelendirme Müdürü Yusuf Beştek: 2015’te yapılan protokolle tip onay belgelendirmesi yaptık ve bu belgeler bütün ülkelerde geçerli. İstanbul Sanayi Teknoloji İl Müdürü Ümit Ünal: Endüstri 4.0, Ar-Ge ve inovasyon konularında değişimi sağlamak zorundayız. ARÜSDER Kurucu Başkanı Ahmet Bazmanoğlu: İhracatta toplam 650 bin adet pazarı olan Orta Avrupa ülkelerine odaklanılmalı.

AB’de 2'ncilikten 7'nciliğe gerileyen treylerci teşvik istiyor

Zirve kapsamında “Türkiye Avrupa’nın Treyler Üretim Merkezi Olacak” konulu panel düzenlendi. Oturumun moderatörü ise Ditaş Genel Müdürü Osman Sever oldu. Panel katılımcıları özetle şu açıklamalarda bulundu: TREDER Başkan Yardımcısı Kaan Saltık: Maalesef pazar büyüklüğünde AB'de 7. sıraya kadar geriledik. Bizim yurtiçi pazar satışlarımızı yeniden 20 bin adetlere ulaştırmamız gerekiyor. Hurda teşviki bekliyoruz. Prometeon Bölge Ticaret Direktörü Gökçe Kemal Şenocak: Türkiye’nin Avrupa üretim üssü olma vizyonunun çok önemli bir hedef ve desteklenmesi gerekiyor. BPW Avrupa Satış Direktörü Dietmar Bözer: Gebze’deki fabrikamız globalde en önemli üretim merkezlerinden biri. İntermobil Genel Müdürü Rıfat Perahya: Türkiye’nin treyler üretim merkezi olacağına inanıyorum.