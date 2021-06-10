Ağrı'da 20 ton altın, 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak yer aldığı Koza Altın tarafından Ağrı Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar altın, 3,5 milyon dolar gümüş rezervi tespit edildi.

Toplam 160 milyon dolar yatırım yapılması planlanan Koza Altın İşletmelerine ait Mollakara Altın ve Gümüş projesinde, idari binaların yapımı için temel atma töreni düzenledi.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin kanıtlanmış altın rezervleri bakımından dünyada 12. sırada yer aldığını söyledi.

Şu anda yıllık 42 ton altın ürettimi yapıldığını açıklayan Varank, "Altın sektöründe yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırım hacmine ulaştık. (Kozal Altın tesisi) Yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla tamamlanacak. Yaklaşık 20 ton altın rezervi bu bölgede tespit edilmiş durumda. Bulanacak yeni rezervlerle tesisin işletme ömrünün 15-20 yıla kadar çıkabileceğini öngörüyoruz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "20 ton altının ekonomik altının ekonomik değeri 10 milyar liranın üzerinde. Geçen yıl 25-26 milyar dolarlık altın ithalatı gerçekleştirdik, inşallah 100 tonlar seviyesine çıktığımızda buna da katkımız olacak." açıklamasını yaptı.

"Mollakara şirketin 6. üretim tesisi olacak"

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da, Koza Altın'ı 13 lira hisse değeri ile aldıklarını söyledi. Hisselerin 129 liraya çıktına dikkat çeken Gülal, "Bugün biraz daha yükselecektir diye tahmin ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ağrı Mollakara tesisinde 3-3,5 ton altın üretmeyi planladıklarını anlatan Gülal, "Mollakara şirketin 6. üretim tesisi olacak. Koza Altın TMSF yönetiminde aktif olarak yüzde 144 büyüdü. Koza Altın stratejik bir firma ve 2023'ten itibaren inşallah yılda 15 ton altın üreten bir şirket haline gelecek." şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan basın bilgilendirme notunda ise, "İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2,300 kişiye ulaşması bekleniyor" denildi.