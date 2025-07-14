Ağrı’da ‘yaşama ilk adım’ projesi 500 anneye ulaştı

Hamide HANGÜL

CCN Holding’in desteklediği, İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle haya­ta geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 500’den fazla an­neye ulaşıldı. 2021 yılında Ağ­rı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencilerinin sahadaki gözlemleriyle şekil­lenen ve İbrahim Çeçen Vak­fı’nın, öğrenci sosyal sorum­luluk proje hibesiyle hayata geçen “yaşama ilk adım”, özel­likle sağlık hizmetlerine eri­şimde güçlük yaşayan annele­re yönelik bilgi, danışmanlık ve temel bakım desteği sunuyor.

7 ilçede eğitim gerçekleşti

Proje kapsamında sadece 2025 yılında 300 anneye eği­tim verildi, doğum öncesi ve sonrası süreçleri kapsayan bi­rebir danışmanlıklarla birlikte bakım setleri dağıtıldı. Eğitim­ler, Ağrı merkez, Hamur, Pat­nos, Eleşkirt, Doğubeyazıt, Tu­tak, Taşlıçay ve Diyadin olmak üzere 7 ilçedeki Toplum Sağlı­ğı Merkezleri’nde, gebe okulla­rına entegre şekilde yürütülü­yor. Eğitimlerde doğum belir­tileri, doğum yöntemleri, yeni doğan bakımı, emzirme, aile planlaması gibi başlıklarda bil­gi veriliyor. Program sonunda annelere kapsamlı bir bakım paketi sunuluyor. Bu paket­lerde yer alan bazı ürünler, İb­rahim Çeçen Vakfı’nın İsken­derun’daki konteyner kentin­de üretim yapan depremzede kadınlar tarafından hazırlan­dı. Bu sayede üretim süreciy­le afet sonrası kalkınmaya da katkı sağlanıyor. Projede gö­rev alan 20 ebelik öğrencisi de sahada danışmanlık deneyimi kazanırken, yaklaşık 200 ki­şilik öğrenci grubu dolaylı bi­çimde projeden faydalanıyor. Sahada aktif çalışan ekipte Ağ­rı İl Sağlık Müdürlüğü, İbra­him Çeçen Vakfı ve AİÇÜ Ebe­lik ile Sosyoloji bölümlerinden toplam 30 kişilik uzman ve gö­nüllü kadro yer alıyor.

Daha fazla anneye ulaşacağız

CCN Holding Marka Dene­yimi ve Pazarlama Grup Baş­kanı Bilge Ceylan, projeye dair şu değerlendirmede bulundu: “Toplumsal faydayı odağımı­za alarak yürüttüğümüz tüm projelerde, kalıcı bir etki yarat­mayı hedefliyoruz. ‘yaşama ilk adım’ projesi, yalnızca annele­re ve bebeklere destek olmanın ötesinde, babalar, aile büyük­leri ve genç ebelik öğrencile­rinden depremzede kadınlara kadar birçok paydaşı kapsayan bütüncül bir sosyal kalkınma modeline dönüştü. Sahadaki ihtiyaçları yerinden anlayarak çözümler üretiyor, bölgenin sosyal dokusuna dokunuyoruz. Babaların ve aile büyüklerinin aktif katılımıyla güçlenen bu dayanışma, projenin sürdürü­lebilirliğini ve toplumsal etki­sini artırıyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultu­sunda, bu projenin her geçen yıl daha fazla anneye ve aileye ulaşması ve model olarak farklı bölgelerde de uygulanabilme­si için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Hedefimiz projeyi sürdürülebilir kılmak

İbrahim Çeçen Vakfı Proje Sorumlusu Ayça Köktürk, projeyi yalnızca bir sağlık desteği olarak değil, çok paydaşlı bir sosyal kalkınma modeli olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti: “Ebelik öğrencilerimizin sahadan gelen gözlemleriyle

filizlenen bu proje, annelere ve bebeklere dokunurken; gençlere toplumsal sorumluluk, kadınlara ise ekonomik ve sosyal güçlenme imkanı sunuyor. Projeyi her yıl daha da büyüterek sürdürülebilir kılmak en büyük hedefimiz” dedi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap Çağan ise şunları söyledi: “Proje, yalnızca bölgemizdeki annelere ihtiyaç duydukları bilgi ve desteği sunmakla kalmıyor; aynı zamanda ebelik öğrencilerimizin sahada birebir deneyim kazanmalarını, toplumsal

ihtiyaçları yakından gözlemleyerek mesleklerine

bilinçle hazırlanmalarını sağlıyor. Bu proje, eğitimin, sağlık hizmetlerinin ve sosyal sorumluluğun örnek bir kesişim noktasıdır.”