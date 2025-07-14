Ağrı’da ‘yaşama ilk adım’ projesi 500 anneye ulaştı
Türkiye’nin doğusundaki doğum oranı yüksek illerden Ağrı’da, anne ve yeni doğan sağlığını güçlendirmek için yürütülen “yaşama ilk adım” sosyal sorumluluk projesi, üçüncü yılına girdi.
Hamide HANGÜL
CCN Holding’in desteklediği, İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 500’den fazla anneye ulaşıldı. 2021 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencilerinin sahadaki gözlemleriyle şekillenen ve İbrahim Çeçen Vakfı’nın, öğrenci sosyal sorumluluk proje hibesiyle hayata geçen “yaşama ilk adım”, özellikle sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan annelere yönelik bilgi, danışmanlık ve temel bakım desteği sunuyor.
7 ilçede eğitim gerçekleşti
Proje kapsamında sadece 2025 yılında 300 anneye eğitim verildi, doğum öncesi ve sonrası süreçleri kapsayan birebir danışmanlıklarla birlikte bakım setleri dağıtıldı. Eğitimler, Ağrı merkez, Hamur, Patnos, Eleşkirt, Doğubeyazıt, Tutak, Taşlıçay ve Diyadin olmak üzere 7 ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezleri’nde, gebe okullarına entegre şekilde yürütülüyor. Eğitimlerde doğum belirtileri, doğum yöntemleri, yeni doğan bakımı, emzirme, aile planlaması gibi başlıklarda bilgi veriliyor. Program sonunda annelere kapsamlı bir bakım paketi sunuluyor. Bu paketlerde yer alan bazı ürünler, İbrahim Çeçen Vakfı’nın İskenderun’daki konteyner kentinde üretim yapan depremzede kadınlar tarafından hazırlandı. Bu sayede üretim süreciyle afet sonrası kalkınmaya da katkı sağlanıyor. Projede görev alan 20 ebelik öğrencisi de sahada danışmanlık deneyimi kazanırken, yaklaşık 200 kişilik öğrenci grubu dolaylı biçimde projeden faydalanıyor. Sahada aktif çalışan ekipte Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, İbrahim Çeçen Vakfı ve AİÇÜ Ebelik ile Sosyoloji bölümlerinden toplam 30 kişilik uzman ve gönüllü kadro yer alıyor.
Daha fazla anneye ulaşacağız
CCN Holding Marka Deneyimi ve Pazarlama Grup Başkanı Bilge Ceylan, projeye dair şu değerlendirmede bulundu: “Toplumsal faydayı odağımıza alarak yürüttüğümüz tüm projelerde, kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyoruz. ‘yaşama ilk adım’ projesi, yalnızca annelere ve bebeklere destek olmanın ötesinde, babalar, aile büyükleri ve genç ebelik öğrencilerinden depremzede kadınlara kadar birçok paydaşı kapsayan bütüncül bir sosyal kalkınma modeline dönüştü. Sahadaki ihtiyaçları yerinden anlayarak çözümler üretiyor, bölgenin sosyal dokusuna dokunuyoruz. Babaların ve aile büyüklerinin aktif katılımıyla güçlenen bu dayanışma, projenin sürdürülebilirliğini ve toplumsal etkisini artırıyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, bu projenin her geçen yıl daha fazla anneye ve aileye ulaşması ve model olarak farklı bölgelerde de uygulanabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
Hedefimiz projeyi sürdürülebilir kılmak
İbrahim Çeçen Vakfı Proje Sorumlusu Ayça Köktürk, projeyi yalnızca bir sağlık desteği olarak değil, çok paydaşlı bir sosyal kalkınma modeli olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti: “Ebelik öğrencilerimizin sahadan gelen gözlemleriyle
filizlenen bu proje, annelere ve bebeklere dokunurken; gençlere toplumsal sorumluluk, kadınlara ise ekonomik ve sosyal güçlenme imkanı sunuyor. Projeyi her yıl daha da büyüterek sürdürülebilir kılmak en büyük hedefimiz” dedi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Serap Çağan ise şunları söyledi: “Proje, yalnızca bölgemizdeki annelere ihtiyaç duydukları bilgi ve desteği sunmakla kalmıyor; aynı zamanda ebelik öğrencilerimizin sahada birebir deneyim kazanmalarını, toplumsal
ihtiyaçları yakından gözlemleyerek mesleklerine
bilinçle hazırlanmalarını sağlıyor. Bu proje, eğitimin, sağlık hizmetlerinin ve sosyal sorumluluğun örnek bir kesişim noktasıdır.”