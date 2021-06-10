Ağrı’ya 160 milyon dolar yatırıp 20 ton altın çıkaracak

VAHAP MUNYAR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın Grubu, Ağrı’nın Diyadin ilçesi Mollakara Köyü’nde altın ve gümüş çıkarıp işlemek üzere 160 milyon dolarlık yatırımın temelini attı. Temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 197 sondajın ardından 20 ton altın, 3.5 ton da gümüş rezervi bulunduğunu belirtti. Varank, “Koza Altın Grubu’nun Mollakara’da çıkarıp işleyeceği altının değeri 1.2 milyar doları buluyor” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Türkiye’nin mevcut altın kaynağının 1175 ton olduğunu, geçen yıl üretimde 42 tonla rekor kırıldığını bildirdi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da, Koza Altın Grubu’nun TMSF yönetiminde yüzde 144 büyüdüğünü, Mollakara’nın grubun 6’ncı tesisi olacağını belirtti.

İşletme süresi uzayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Mollakara’daki temel atma töreninde şunları söyledi: “Üretim süreci devam ederken alınması planlanan sondaj izinlerinin olumlu gelmesi halinde Van sınırları içerisinde de çalışmalar yapılacak. Muhtemel ek rezervlerle tesisin işletme süresi de 2-3 kat artacak. Bugün insanoğlu daha konforlu bir hayatın izlerini sürüyor. Ancak çoğu kişi teknolojinin ulaştığı bugünkü noktanın altında madenciliğin yattığının farkında değil. Çevremizdeki her şey madenciliğin eseri. Bizler bu yüzden ‘maden hayattır’ diyoruz. Bizler bu yüzden ‘Madencilik; gelişmenin, büyümenin temelidir’ diyoruz. Karadeniz’de bulduğumuz doğalgaz ne kadar değerliyse, yenilenebilir enerjideki her bir kilovatsaat üretim ne kadar değerliyse, madencilikte aynı oranda değerli.”

Hedef yılda 100 ton altın

Dönmez, Koza Altın Grubu yönetimine rezervin bitmesi sonrasına çevre rehabilitasyonu yapmaları gerektiğini anımsatıp, şöyle konuştu: “Madenler de bizim, çevre de. İkisinden de vazgeçemeyiz. Yerin altını üstüne getireceğiz, madenlerimizi çıkaracağız. Yalnız, faaliyet dönemindeki olumsuz görüntüleri fazlasıyla ağaçlandırarak giderelim. Bugün Türkiye’nin altın kaynağı 1175 tondur. Geçtiğimiz yıl 42 ton altın üreterek bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık. Bu sene 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde üretim hedefimizse yıllık 100 tona ulaşmak. Mollakara altın ve gümüş projesinde bugüne kadar 197 sondaj yapıldı. Bunların neticesinde 20 ton altın ve 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildi. Tesisimizin işletme ömrü çalışmaların genişletilmesiyle beraber 15-20 yıla kadar çıkacak.”

6 milyar dolar yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, altının finansal sektörün en önemli aktörleri arasında yer aldığını anımsatarak şunları dile getirdi: “Madencilik sektörünü sadece kendi üretim ve istihdamla değerlendirmek doğru olmaz. Çok sayıda sektörle beraber işliyor. Gelişmiş ülkelerde madenciliğin itici gücünden oldukça faydalanıyor. Son 10 yılda madencilik sektöründe faaliyet gösteren girişimcilik sayısı yüzde 25 arttı. Ağrı’da piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2.8 milyon dolar olan 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildi. Altın madenciliğinde yapılan yatırım toplam 6 milyar doları buldu. Altında 13 bin istihdam yakaladık. Sektörü daha da ileri götürecek projeleri hayata geçireceğiz. Türkiye kanıtlanmış altın rezervlerinde dünyada 12’nci sırada ama üretimde biraz geri kalmış durumdayız. Çıkan ürün 0.92 tenorle çok daha zengin özelliğe sahip. Bu konuda çevre ile ilgili hassasiyetleri de dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimiz görüyoruz, çevre alarm veriyor. Toz, gürültü patlatma ve havada gaz ölçümleri düzenli şekilde yapılacak. Üretimde modern yöntemler kullanılacak. Çevresel etkiler minimuma indirilecek. Ekonomik ömrü tamamlandıktan sonra çevre tekrar doğaya kazandırılacak. Katma değerli üretim yaparken çevre hassasiyeti ile örnek olacak.”

2022 sonunda ilk külçeyi dökeceğiz

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Diyadin Mollakara’daki törende Koza Altın Grubu’yla ilgili mevcut durumu ve hedeflerini şöyle özetledi:

2020’de ülkemizde 42 ton altın üretildi. Bunun 8.1 tonunu Koza Altın gerçekleştirdi.

Koza Altın hisseleri TMSF kayyumluğuna geçtiği günlerde 13 lira idi. Bugünlerde 128-129 lira. Koza Altın Grubu bizim yönetimimizde yüzde 144 büyüdü.

Mollakara’daki tesisimiz 2022 yılı sonunda devreye girecek. O tarihte ilk külçe dökülecek.

Mollakara’daki yıllık 3-3.5 tonluk üretimin de devreye girmesiyle birlikte yıllık altın üretim tempomuz 15 tona oturacak.

Mollakara’daki tesislerde 500 kişi çalışacak. Dolaylı istihdam 2 bin 300 kişiye ulaşacak. Bölgeye sosyal ve ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayacak.

Gerekirse elime ‘keleş’ alır beklerim

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Koza Altın Grubu’nun başlangıçta Mollakara’daki altını başka bölgeye taşıyarak işlemeyi düşündüğünü belirterek şunları söyledi: “TMSF Başkanımız Muhiddin Gülal’a ısrar ettim, Mollakara’da işleme tesisi kurmalarını istedim. Güvenlik konusunda tereddütleri oldu, ‘Gerekirse keleşi (kalaşnikof) alır, tesislerde nöbet beklerim’ dedim. Ağrı, milli gelirden aldığı pay açısından 81 il arasında 81’inci sırada. Bu zamana kadar altının üstünde oturmuşuz, boşuna yoksulluk çekmişiz.”