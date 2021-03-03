Ağrı’ya 300 milyon dolarlık ‘altın yatırım’ hazırlığı var

Vahap MUNYAR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, kayyım olarak yönettikleri Koza Altın Grubu’nun Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulduğu altın rezervi için, “Tesis kurmayı gerektirecek kadar bir altın varlığı söz konusu” dedi. Gülal, bir altın tesisinin 300 milyon dolarlık yatırım gerektirdiğini belirterek, Ağrı’ya bu büyüklükte yatırım yapılabileceğinin işaretini verdi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İkinci Başkan Ali Altıntaş, Başkan Yardımcıları Nevzat Avunç ve İsmail Gürel ile birlikte 2020 faailyetleri ve sonuçlarıyla ilgili düzenlediği sohbet toplantısında şunları söyledi:

Koza yüzde 218 büyüdü

Koza Altın İşletmeleri’ni 2016’da devraldığımızda 2.6 milyar lira aktif büyüklüğü vardı. Geçen sürede aktif büyüklüğü yüzde 218 artışla 8.3 milyar liraya ulaştı. Koza’nın öz kaynakları 2016’da 2.3 milyar liraydı. Yüzde 222 artışla 7.5 milyar lirayı buldu. Gelirleri 2016’da 1 milyar lira iken, 2020’de 3.2 milyar liraya çıktı. 2016’da net kâr 395 milyon lira iken, 2020’de yüzde 358 artışla 1.8 milyar lirayı yakaladı. Koza’nın istihdamında bizim dönemimizde 1000’e yakın istihdam artışı oldu ve çalışan sayımız 2 bin 354 kişiye yükseldi.

15 şirketi, 12.5 milyar aktifi var

Koza Grubu’nun bünyesinde 15 şirket var. 6 Eylül 2016’da kayyım atandı. 15 şirketin özkaynakları devir tarihinde 5.1 milyar liraydı. 2020 yılında yüzde 116 artışla 11 milyar lirayı buldu. Aktif büyüklükleri 5.3 milyar lira iken yüzde 135 yükselişle 2020’de 12.5 milyar liraya ulaştı.

6.5 milyar lira nakit kasada

Koza Altın, Kurumlar Vergisi liginde geçmişte ilk 100’e bile giremiyordu. Kayyımlık döneminde Kurumlar Vergisi’nde ilk 100’de 13’üncü sıraya yükseldi. Şirket, geçmişten gelen bazı işlemler nedeniyle Maliye’ye 286 milyon lira vergi cezası ödedi. Biz devraldığımızda kasasında 1 milyar lira nakiti vardı. 2020’de kasadaki nakit 6.5 milyar liraya çıktı.

Ağrı'da altın 2022'de çıkabilir

Koza Altın, 38 ayrı noktada sondaj çalışmaları sürdürüyor. Şirket halka açık. Rezervlerle ilgili bir gelişme olduğunda KAP’a bildiriyoruz. Ağrı’da bulunan rezerv, tesis kurmayı gerektirecek ölçüde. Rezervle ilgili Avustralya’dan bir rapor bekliyorduk, birincisi geldi. Diyadin’de tesisi kurup, 2022 sonuna kadar orada ilk altını çıkarmayı hayal ediyoruz. Tesisin 1000 kişilik istihdam kapısı açacağını düşünüyoruz.

Altın ülkemiz için stratejik

Altını ülkemiz için stratejik maden olarak görüyoruz. Koza’nın yıllık altın üretiminin 2022-2023’te 15 tona ulaşmasını hedefliyoruz. Kayyımlık yaptığımız diğer şirketlerde olduğu gibi hukuki süreç tamamlanmadan Koza Altın’ın sahipliği ile ilgili bir değişiklik gündeme gelemiyor. Müsadere kararı kesinlik kazandığında Koza Altın’ın Türkiye Varlık Fonu’na devri söz konusu olabilir.

796 şirketin aktifleri 70.1 milyar liraya çıktı

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kayyımlık görevi yaptıkları şirket sayısının 796 olduğunu belirterek, şu verileri paylaştı:

796 şirketin özkaynakları toplamı devir tarihinde 18 milyar liraydı. Yüzde 61 artışla 2020’de

29 milyar liraya çıktı.

Ciroları 21.3 milyar lira iken yüzde 74 artışla 2020’de 37.1 milyar lirayı buldu.

Kârları yüzde 188 artarak 1.1 milyar liradan 3.4 milyar liraya çıktı.

Aktif büyüklükleri 42.5 milyar lira idi, yüzde 65 artışla 70.1 milyar liraya ulaştı.

796 şirkette 40 bin 61 kişi istihdam ediliyor.

Aydınlı hariç, şirketler geçen yıl ortalama yüzde 20 büyüdü.

Erciyes Anadolu’nun cirosu 8.5 milyar lira

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, eski İstiklal-Bellona markalarıyla bilinen, eski Boydak Grubu olan Erciyes Anadolu Grubu’nun son verilerini şöyle özetledi:

•Grup çatısı altında 24 şirket var. Toplam 12 bin 697 kişilik istihdam söz konusu.

•Devir tarihinde 24 şirketin özkaynakları toplamı 6.4 milyar liraydı. Yüzde 70 artışla 2020’de 11 milyar lirayı buldu.

•Ciro toplamı devir tarihinde 5.1 milyar liraydı. Yüzde 167 artışla 2020’de 13.6 milyar liraya çıktı.

•24 şirketin toplam kârı devir tarihinde 559 milyon liraydı. 2020’de yüzde 194 artışla 1.6 milyar lirayı buldu.

•Devir tarihinde 8.4 milyar lira olan aktif büyüklükleri 2020’de yüzde 87 büyümeyle 15.8 milyar liraya ulaştı.

•Diğer kâr eden şirketlerimiz gibi Erciyes Anadolu Grubu’nu da mevcut hukuki durumuyla satışa konu edemiyoruz. Müsadere kararı kesinleşince halka açılma, stratejik alıcılara satış gibi formüller gündeme gelebilir.

•Erciyes Anadolu Grubu, yakın dönemde 130 milyon liralık yatırımla Kayseri’de yatak ve koltuk fabrikası kurdu. 600 kişilik ek istihdam sağladı.

•Erciyes Anadolu Grubu’nun “En Büyük 500 şirket” listesinde 7 şirketi yer alıyor.

•Erciyes Anadolu Grubu bünyesindeki 264 megavatlık enerji üretimi, 280 milyon dolarlık yatırımla 502 megavata çıktı.

Sürat Kargo ilk kez kâra geçti

Başkanı Muhiddin Gülal, Sürat Kargo’nun kayyımlık döneminde tarihinde ilk kez 2020 yılında kâra geçtiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

• Sürat Kargo’nun özkaynağı devir tarihinde 23.7 milyon liraydı, 2020’de 56.6 milyon liraya çıktı.

• Devir sırasında 275 milyon lira olan ciro, 2020’de yüzde 178 artışla 765.5 milyon liraya ulaştı.

•Devir tarihinde 14.2 milyon liralık zarar söz konusuydu. 2020’de 57.9 milyon lira kâr etti.

Üç inşaat şirketinde 8 bin mağdur vardı

Başkanı Muhiddin Gülal, yine kayyım olarak devraldıkları Dumankaya, Fiyapı ve İnanlar inşaat şirketleriyle ilgili şunları söyledi:

•Üç inşaat şirketinin mağdur ettiği müşteri sayısı 8 bin idi.

•Bunların 4 bin 440’ı Dumankaya mağduruydu.

3 bin 91 kişinin mağduriyeti giderildi

•Fiyapı, aslında 2007-2008’de teknik iflas halindeymiş. Bize geçtiğinde ne kasasında bir kuruş, ne de varlığı vardı. Orada da çözüm üretme çabalarımız sürüyor. Fiyapı’a 5 bin 400 mağdur var.

•İnanlar’da evler teslim edilmiş ama ipotekler söz konusu. Onları da çözmeye gayret ediyoruz.

•İnşaat şirketleriyle ilgili mağduriyetleri gidermeye çalışırken, geri dönüşü olmayan kaynak kullanımı yapmamaya özen gösteriyoruz.