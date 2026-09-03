SON DAKİKA... BELLİ OLDU! Enflasyon rakamları açıklandı: Ağustos ayı ÜFE ve TÜFE rakamları nasıl geldi? Enflasyon düştü mü, arttı mı?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Ağustos 2026 enflasyon rakamlarını 3 Eylül 2026'da yayımladı. Veriler, tüketici fiyatlarındaki artışın ağustos ayında da devam ettiğini ortaya koyarken, ana harcama gruplarındaki değişimler dikkat çekti.

TÜFE, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Enflasyon yılbaşından bu yana yüzde 22,07'ye ulaşırken, yıllık TÜFE yüzde 31,51 oldu. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,79 olarak kaydedildi.

Ağustos 2026 enflasyonu yüzde 1,84 oldu

TÜİK verilerine göre aylık enflasyon Ağustos 2026'da yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında aylık artış yüzde 2,04, Ağustos 2024'te ise yüzde 2,47 olmuştu.

Yıllık enflasyon ise Ağustos 2024'te yüzde 51,97, Ağustos 2025'te yüzde 32,95 seviyesindeyken Ağustos 2026'da yüzde 31,51 olarak hesaplandı.

Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 39,77

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda yıllık fiyat artışları dikkat çekti.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yıllık yüzde 33,79 yükseldi. Ulaştırmada yıllık artış yüzde 35,08 olurken; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda artış yüzde 39,77'ye ulaştı.

Bu grupların yıllık enflasyona katkısı gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12 puan, ulaştırmada 5,94 puan, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise 5,01 puan oldu.

Ağustosta ulaştırma yüzde 4,82 arttı

Aylık verilerde en yüksek ağırlığa sahip üç harcama grubundan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,22, ulaştırmada yüzde 4,82, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,26 artış gerçekleşti.

Bu grupların aylık enflasyona katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,06 puan, ulaştırmada 0,82 puan ve konutta 0,27 puan olarak hesaplandı.

Eğitimde aylık artış yüzde 8,62'ye ulaştı

TÜİK'in ana harcama gruplarına ilişkin grafiğinde Ağustos 2026'da eğitim fiyatlarındaki aylık artış yüzde 8,62 olarak yer aldı. Alkollü içecekler ve tütünde aylık artış yüzde 6,89 olurken, giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 3,54 düşüş gerçekleşti.

Yıllık değişimlere bakıldığında ise eğitim grubundaki artış yüzde 53,44 ile dikkat çekti. Sağlıkta yıllık artış yüzde 43,46, lokanta ve konaklamada yüzde 31,16 olarak kaydedildi. Bu oranlar TÜİK bülteninin ana harcama gruplarını gösteren grafiğinde yer aldı.

174 alt sınıfın 134'ünde fiyatlar arttı

Ağustos ayında fiyat hareketlerinin ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteren veriler de açıklandı.

TÜFE kapsamında izlenen 174 alt sınıftan 134'ünün endeksinde artış yaşandı. 35 alt sınıfta düşüş gerçekleşirken, 5 alt sınıfın endeksinde herhangi bir değişim olmadı.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 30,68 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), ağustos ayında yüzde 1,84 yükseldi.

Bu göstergedeki artış bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,97, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,12 oldu.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE göstergesinde ise aylık artış yüzde 1,81, yıllık artış yüzde 30,07 olarak gerçekleşti.

TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi'ne ilişkin bir sonraki haber bülteninin 5 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacağını açıkladı.