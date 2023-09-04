Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla TÜFE'nin Ağustos'ta aylık yüzde 7 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek yüzde 55.9'a çıkması bekleniyor. TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranını 4 Eylül'de saat 10.00'da açıklayacak.
Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83 olarak kaydedilmişti.
Bugün, yılın 8. enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayında yapılan zamma yüzde 19,77 oranında etkilemişti.
Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranlarını 4 Eylül’de saat 10.00’da açıklayacak.
Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi ne kadar?
TÜFE’nin Ağustos’ta aylık %7 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek %55.9’a çıkması bekleniyor.
Reuters’ın anketine katılan sekiz ekonomistin aylık TÜFE tahminleri %5.3 ila %8.4 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise %53.4 ila %57.9 arasında bulunuyor.
Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı %55.7 seviyesinde bulunurken, tahminler %45 ila %69 bandında yer alıyor. Temmuz ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı %59.9 seviyesindeydi.
Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için %22.3’ten %58’e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun %33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı. Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini üç ayda %8.5 seviyesinden %25 seviyesine çıkardı.