Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Kira artış oranı Ağustos 2026: Kiraya ne kadar zam gelecek? İşte kira artış hesaplama

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı.

Buna göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 arttı.

Açıklanan verilerle birlikte ağustos ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 31,90 oldu.

Temmuz ayında kira zammı ne kadardı?

TÜİK verilerine göre haziran ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 0,99 yıllık ise yüzde 32,11 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle temmuz ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,03 olmuştu.

Kiralar ne kadar olacak? Ne kadar artacak?

Kira artış oranının netleşmesiyle birlikte kiracıların ve ev sahiplerinin en çok merak ettiği konu, mevcut kira bedellerinin yeni zam oranıyla ne kadar artacağı oldu.

İşte zam oranıyla oluşan yeni kira hesapları:

Mevcut kira: 10.000 TL - Artış tutarı: 3.190 TL - Yeni kira: 13.190 TL

Mevcut kira: 20.000 TL - Artış tutarı: 6.380 TL - Yeni kira: 26.380 TL

Mevcut kira: 30.000 TL - Artış tutarı: 9.570 TL - Yeni kira: 39.570 TL

Mevcut kira: 40.000 TL - Artış tutarı: 12.760 TL - Yeni kira: 52.760 TL

Mevcut kira: 50.000 TL - Artış tutarı: 15.950 TL - Yeni kira: 65.950 TL

Mevcut kira: 60.000 TL - Artış tutarı: 19.140 TL - Yeni kira: 79.140 TL

Mevcut kira: 70.000 TL - Artış tutarı: 22.330 TL - Yeni kira: 92.330 TL

Mevcut kira: 80.000 TL - Artış tutarı: 25.520 TL - Yeni kira: 105.520 TL

Mevcut kira: 90.000 TL - Artış tutarı: 28.710 TL - Yeni kira: 118.710 TL

Mevcut kira: 100.000 TL - Artış tutarı: 31.900 TL - Yeni kira: 131.900 TL

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Formül şöyle:

• Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı = Artış tutarı

• Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli