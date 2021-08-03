Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklamasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,80, yıllık bazda yüzde 18,95 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 15,15'lik artış gerçekleşti.

Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre ağustos ayında yeni kira sözleşmesi yapacak kiracılar için zam oranı yüzde 15,15 olacak.

Böylece vatandaşın, 1000 liralık kirası zam yapılması durumunda 1151 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2303 liraya yükselecek.