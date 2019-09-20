Ağustos ayında köprü ve otoyollardan 165,7 milyon TL gelir

20 Eylül 2019

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü ile otoyollardan sağlanan toplam gelir Ağustos'ta 165,7 milyon TL oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden Ağustos'ta toplam 30 milyon 620 bin 65 TL, paralı otoyollardan ise 135 milyon 45 bin 359 TL gelir sağlandı. Böylece toplam gelir 165 milyon 665 bin 424 TL'ye ulaştı.

Aynı ayda 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden çift yönlü olarak geçiş yapan araç sayısı 8 milyon 854 bin 400 olurken, aynı sürede otoyollardan ise 32 milyon 754 bin 752 adet araç geçiş yaptı.

Böylece İstanbul köprüleri ve otoyollardan geçiş yapan araç sayısı 41 milyon 609 bin 152 oldu.