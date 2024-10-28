Ağustos ayında Türkiye'nin ham petrol ithalatında düşüş

Türkiye'nin ham petrol ithalatı, 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,11 azalarak 2 milyon 649 bin 870 ton olarak gerçekleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, toplam petrol ürünleri ithalatı ise yüzde 1,85 artarak 4 milyon 431 bin 668 ton seviyesine ulaştı.

Açıklamada, motorin türleri ithalatının yüzde 22,53 düşüşle 1 milyon 273 bin 878 tona gerilediği belirtildi. Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 10,9 düşüşle 3 milyon 111 bin 648 tona, motorin üretimi ise yüzde 10,18 azalarak 1 milyon 304 bin 879 tona indi. Benzin türleri üretimi yüzde 5,04 artışla 471 bin 999 ton olurken, denizcilik yakıtları üretiminde yüzde 95,91 gibi kayda değer bir artış gözlendi.

Yurt İçi Satışlar ve İhracat Ağustos ayında yurt içi petrol ürünü satışları yüzde 12,62 artarak 3 milyon 110 bin 114 tona ulaştı. Benzin türleri satışları yüzde 40,18 artışla 519 bin 186 ton, motorin türleri satışları ise yüzde 9,0 artarak 2 milyon 429 bin 967 ton olarak kaydedildi.

İhracat verilerine göre, benzin türleri ihracatı yüzde 67,72 azalarak 8 bin 687 tona düşerken, motorin ihracatı yüzde 42,25 artışla 257 bin 192 tona yükseldi. Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 0,42 artarak 574 bin 316 ton, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 104,76 artarak 159 bin 37 ton olarak gerçekleşti. Toplam ihracat ise yüzde 0,81 artışla 1 milyon 206 bin 438 tona ulaştı.