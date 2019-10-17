Ağustosta 400 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi

17 Ekim 2019

Bakanlığın, söz konusu dönem için teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.



Bu dönemde toplam sabit yatırım tutarı 9 milyar 76 milyon 147 bin 448 TL olurken, öngörülen istihdam 14 bin 643 olarak belirlendi.



Tamamlama vizesi yapılan 284 yatırım teşvik belgelesi ile gerçekleşen sabit yatırım tutarı 22 milyar 961 milyon 403 bin 956 TL olurken, istihdam 16 bin 575 olarak açıklandı.



Aynı ayda 209 milyon 427 bin 174 TL değerinde 22 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu belgelerle bin 64 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyordu.

Kaynak: AA