Ağustosta 61.6 milyar liralık kartlı harcama

26 Eylül 2017

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2017 Ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre ağustos ayı sonunda Türkiye'de 61 milyon adet kredi kartı, 126,1 milyon adet banka kartı kullanılırken, 2016 yılının aynı ayına kıyasla kredi kartı sayısı yüzde 6 artış gösterdi. Banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görüldü.

Banka kartı ile ödemeler yüzde 52 arttı

Banka kartları ve kredi kartları ile ağustos ayında toplam 61,6 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 54,8 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 6,8 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartı ile ödemelerde yüzde 17 oldu. Banka kartı ile ödemeler ise yüzde 52 arttı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 11'e ulaştı.

Kurban Bayramı'nda kartlı ödemelerde yüzde 26 büyüme gerçekleşti

31 Ağustos - 4 Eylül tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ve Arife Günü'nde kartlarla 4,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer 2016 yılının Kurban Bayramı'na göre kartlı ödemelerde yüzde 26 oranında büyüme olduğunu gösteriyor.

Bu dönemde kartlı ödemelerin yarısı market, akaryakıt ve giyimde gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini oluştururken, akaryakıt istasyonları yüzde 14'ünü, giyim sektörü ise yüzde 10'unu oluşturdu.

Toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı bu 3 sektörde gerçekleşirken yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 7'sini, konaklama sektörü ise yüzde 5'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.