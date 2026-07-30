Ağustosta ekonomi gündemi yoğun: Gözler enflasyon, büyüme ve Merkez Bankası'nda

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Ağustos ayında ekonomi gündeminin odağında enflasyon, büyüme, işsizlik, ihracat ve cari dengeye ilişkin veriler yer alacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı Enflasyon Raporu ile Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları da piyasaların yakından izleyeceği başlıklar arasında bulunuyor.

İlk haftada dış ticaret ve enflasyon verileri açıklanacak

Ekonomi takviminin ilk önemli başlığı 3 Ağustos'ta açıklanacak temmuz ayı dış ticaret verileri olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul'da düzenleyeceği basın toplantısında verileri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Haziran ayında ihracat yıllık bazda yüzde 21,9 artış göstererek 25 milyar dolara ulaşmış ve haziran ayları bazında tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,8 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,11, üretici fiyatlarında ise yüzde 28,09 olarak kaydedilmişti.

Sanayi üretimi ve cari denge takip edilecek

TÜİK, 10 Ağustos'ta haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. Endeks mayısta yıllık bazda değişim göstermezken aylık bazda yüzde 2,9 gerilemişti. Aynı tarihte haziran ayı inşaat maliyet endeksi ile temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları da yayımlanacak.

Haziran ayına ait ticaret satış hacmi ve ciro endeksleri 11 Ağustos'ta, dış ticaret endeksleri ise 12 Ağustos'ta açıklanacak.

TCMB, 13 Ağustos'ta haziran ayı ödemeler dengesi verilerini paylaşacak. Mayısta cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 626 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.

Aynı gün TÜİK, temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistikleri ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksini yayımlayacak. Türkiye genelinde yılın ilk altı ayında 699 bin 516 konut satışı gerçekleşmişti.

Bütçe, güven endeksleri ve istihdam verileri gündemde

14 Ağustos'ta haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet üretim ve inşaat üretim endeksleri açıklanacak. Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 0,5 artarak 15 milyon 970 bin 105 kişiye yükselmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise 17 Ağustos'ta temmuz ayı bütçe uygulama sonuçlarını duyuracak. Haziranda merkezi yönetim bütçesi 114,2 milyar lira fazla verirken, yılın ilk altı ayında bütçe açığı 942 milyar 835 milyon lira olarak hesaplanmıştı.

TÜİK, 19 Ağustos'ta yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımlayacak. Bir gün sonra temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksi kamuoyuyla paylaşılacak.

21 Ağustos'ta tüketici güven endeksi açıklanırken, 25 Ağustos'ta hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven endeksleri ilan edilecek. Temmuz ayında tüketici güven endeksi 89,8 ile Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ay sonunda büyüme ve işsizlik rakamları belli olacak

Ekonomi yönetiminin yakından takip ettiği verilerden biri olan yılın ikinci çeyrek büyüme rakamları ile temmuz ayı iş gücü istatistikleri 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti. Haziran ayında ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 7,6 seviyesine inmişti.

Piyasaların gözü Enflasyon Raporu'nda

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 13 Ağustos'ta yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu kamuoyuna sunacak. Raporda yer alacak değerlendirmeler ve para politikasına ilişkin mesajlar piyasalarda yakından izlenecek.

Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun tanıtımında "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 26, 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

OVP hazırlıkları hız kazanacak

Ekonomi yönetiminin ağustos ayındaki bir diğer önemli gündemi ise Orta Vadeli Program hazırlıkları olacak. Eylül ayında açıklanması beklenen OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge başta olmak üzere temel makroekonomik hedeflerin netleşmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan Orta Vadeli Program'ımızı hazırlarken diğer yandan Meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor" bilgisini vermişti.