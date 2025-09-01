Ağustosta karşılıksız çek adedi yüzde 32 azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank Çek Takas Sistemi verilerine göre, Ağustos 2025’te karşılıksız çek adedi ve tutarı bir önceki aya göre geriledi.

Verilere göre, Temmuz ayında 21 bin 50 adet olan karşılıksız çek adedi, Ağustos’ta yüzde 32,3 azalarak 14 bin 242 adede düştü. Aynı dönemde karşılıksız çek tutarı ise 17,73 milyar TL’den 12,87 milyar TL’ye geriledi.

İbraz edilen çeklerde gerileme

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki ayki 976 bin 65’ten 594 bin 915’e, tutarı ise 649,4 milyar TL’den 488,5 milyar TL’ye indi.

Mahsuplaşmaya tabi çekler de düştü

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi, Temmuz’daki 922 bin 530’dan 557 bin 147’ye gerilerken, tutarı da 589,0 milyar TL’den 443,2 milyar TL’ye düştü.

Ekonomistler, karşılıksız çeklerdeki bu gerilemeyi hem nakit akışındaki iyileşme hem de piyasalarda sıkılaşan finansman koşullarına uyum olarak değerlendiriyor.